立委高嘉瑜遭施暴案外案震驚社會，有媒體取得ATM交易明細表，施暴的林秉樞疑似在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元。今有媒體披露，林秉樞的提款明細是林教唆友人P圖偽造出來的。

先前有媒體曝光報一份取得ATM交易明細表中，赫然發現無業的林秉樞，竟身懷鉅款超過2300萬元，引發外界關注。對於林秉樞與銀行的往來狀況，永豐銀行隨即表示「客戶與銀行的存款往來等都是個人資料，無法對外提供」。另外，該媒體亦報導，林秉樞在今年11月底，向尊彩藝術中心購入一批176萬元藝術品，並秀出176萬元匯款單的截圖，不過，尊彩藝術中心5日在官方臉書發布聲明表示：並非事實。

對此，《鏡週刊》今（7日）指出，林秉樞的一位K姓密友兼秘書，透過友人告訴該媒體記者，林秉樞的2300多萬元的提款明細，以及購買藝術品的匯款單都是林秉樞教唆友人P圖偽造。

該友人指出，林秉樞把這些假單據都存在手機相本裡，不時傳給朋友，只為了彰顯自己的身價，但林秉樞連一張信用卡都沒有，才會連住飯店的錢都要找別人代付。

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