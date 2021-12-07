民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案曝光後，林男寬廣人脈成外界注目焦點。最新消息傳出，林秉樞手機內有2個代號為「S貴婦」的專屬資料夾，內容記錄兩人從不相識變熟悉的過程，成功進入貴婦生活圈！

林秉樞施暴案發生前跟許多政商關係良好，其如何擁有這些人脈引人關注。資深媒體人黃暐瀚就曾分析指出，林秉樞會先透過臉書私訊公眾人物及政商名流，等對方對他產生好奇、瀏覽他的臉書頁面後，再持續與對方聯繫、加Line，最後就會開始請吃飯。

據《鏡週刊》今報導，林秉樞曾認識一位S貴婦，是先透過臉書結識一位畫家，再獲引薦、邀她揮毫；之後兩人聊天話題從藝術到醫美與股票；報導還稱林秉樞分享自己操作航海王萬海經驗，從81元進場漲到191元，讓S貴婦也買陽明賺到一波，她還曾邀林秉樞到家中做客，其丈夫「C董」也在場。

報導指林秉樞在S貴婦家拍照、上傳臉書相簿炫耀，成功拓展人脈，並收廠商佣金、拉到與C董生意合作機會。S貴婦甚至要林秉樞打探消息，想投資莫德納疫苗代工公司。不過報導並未指明，這位S貴婦是誰。