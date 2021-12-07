金管會公布外資進出最新統計，隨著外資趁台股反彈2.6％逢低回補，外資2021年11月轉為淨匯入達約61億美元（約新台幣1691.4億元），加碼力道創2009年9月以來逾12年新高，帶動累計淨匯入金額達2248.35億美元，亦創歷史新高記錄。

金管會統計，外資11月淨匯入達61億美元，其中一般外資淨匯入約60.98億美元、陸資淨匯入約0.02億美元。累計外資前11月淨匯入約162.9億美元，其中一般外資淨匯入約162.99億美元、陸資淨匯出約0.09億美元。

而外資11月大舉回補台股、轉為買超131.2億元，終止連半年出脫，其中對上市股票轉為買超220.07億元、對上櫃股票則序賣超88.87億元。累計前11月賣超台股收斂至5573.49億元，其中對上市股票賣超收斂至204.36億元、對上櫃股票賣超擴大至369.13億元。

由於台股10月大幅震盪逾900點，外資當月轉為淨匯出約1.58億美元（約新台幣44.05億元）但相較於同月賣超台股達628.7億元，顯示資金並未大量匯出。隨著台股11月反彈2.6％，外資趁勢逢低大舉回補，帶動對台股亦轉為買超131.2億元。

證期局官員認為，外資11月由10月小幅淨匯出轉為大舉淨匯入，應是基於台灣經濟總體基本面良好，且市場整體表現相對穩健。從外資回頭加碼台股來看，亦顯示外資對台股市場仍具相當信心。