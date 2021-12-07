工業電腦廠研揚(6579)受惠歐美客戶拉貨力道強勁，配合關鍵零組件到位帶動生產狀況轉佳，2021年11月合併營收一舉衝上7.27億元新高，帶動前11月表現重返成長軌道。法人看好研揚12月營收持穩高檔，帶動第四季營收挑戰新高、全年拚返2019年高峰水準。

研揚公布2021年11月自結合併營收達7.27億元，較10月5.24億元成長達38.65％、較去年同期4.57億元躍升達58.98％，刷新歷史新高。累計前11月合併營收54.83億元，較去年同期53.62億元成長2.24％，扭轉前10月衰退態勢，重返成長軌道、改寫同期次高。

研揚今年客戶訂單需求回升，上半年接單量年增達1.7倍，但零組件缺料導致長短料狀況嚴峻，影響生產及出貨進度，加上新台幣匯率強升逆風，使今年前三季營運疲弱，歸屬母公司稅後淨利1.49億元、年減43.99％、每股盈餘1.4元，雙創同期新低。

不過，隨著去年底採購的零組件陸續到貨，研揚下半年生產及出貨狀況改善，使第三季合併營收15.59億元、回升至近5季高點，配合本業獲利提升及業外虧損減少，歸屬母公司稅後淨利0.93億元，季增近3.64倍、年增31.91％，每股盈餘0.88元，回升至今年高點。

而研揚11月營收爆衝，首度突破7億元、跳增至7.27億元新高，主要受惠歐美半導體及網安客戶拉貨力道強勁，以及近期陸續取得短缺許久的關鍵零組件，公司對此加快生產因應，帶動出貨力道強彈所帶動。

展望後市，由於在手訂單能見度良好，研揚先前預期隨著採購零組件陸續到貨、整體生產及出貨改善，看好下半年營收可望較上半年成長2～3成，帶動全年營收重返成長軌道。匯率狀況回穩亦有助毛利率回升。

法人認為，由於歐美工業自動化市場需求持續復甦，客戶在年底前將維持積極拉貨力道，配合缺料狀況略有紓緩、生產出貨動能轉強，看好研揚12月營收表現持穩高檔，帶動第四季營收有望挑戰新高、全年則可望重返2019年高峰紀錄。