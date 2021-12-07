偶像劇《薰衣草》在20年前颳起一陣旋風，創下超高收視率，尤其主題曲《花香》可說是七八年級生的共同回憶，至今仍讓許多粉絲朗朗上口，飾演女主角梁以薰的陳怡蓉，也在臉書發文回憶此事，但也透露每次看見該劇重播，心中都會湧起滿滿悔恨，立刻引起網友議論。

陳怡蓉昨(6日)在臉書發文表示猛然發現人生中的第一部偶像劇《薰衣草》，在20年前的今天首播，坦言每次看到《薰衣草》重播時，心中就會充滿滿滿悔恨，主要是當年為什麼便當不少吃一個，甚至很意外沒有人告知鏡頭上的她竟如此圓潤，如今只能安慰自己：「這些都已成往事，而且應該在意的是演技的部分吧」。

陳怡蓉表示記得當年第一次看完首播時，對於自己的口音相當崩潰，但當時電視台高層反而告訴她：「女生要有點不完美才可愛喔」，也因為這番鼓勵，讓當年第一次演戲的她，頓時有了活下來的勇氣，如今20年過去，陳怡蓉也吐露內心話：「我依然不完美，但卻是醫生心中的好腦婆，Bambi小宇宙裡的好媽罵(媽媽)，這樣好像就夠了」，對現狀似乎已相當滿意。

對此，網友也紛紛回應：「經典偶像劇之一，童年的回憶」、「我前幾天還在回憶追劇，妳真的很可愛，好懷念喔～而且一定要擁有薰衣草瓶」、「從薰衣草時候就好喜歡妳啊！也是我成長的記憶」、「最記得那個白板上還寫著季晴川和梁以薰」。