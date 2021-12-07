中央存保將於明（8）日舉辦為期2天的國際存款保險機構協會（IADI）亞太區域委員會（APRC）技術協助視訊研討會，預計共有全球各大洲逾30個國家金融監理機關及存款保險同業代表約200人參加，台灣金融安全網成員亦派員與會。

此次以「新常態問題金融機構之清理議題：疫情及全球暖化期間清理問題金融機構之合作與協調」為主題，邀請IADI執行理事會主席暨俄國存保機構總經理Yury Isaev及多國存保機構首長或高階官員擔任講座，共同分享經驗及各國作法。

中央存保表示，此次研討會涵蓋IADI發布的「有效存款保險制度核心原則」6及14兩項應用。前者為存保機構在緊急應變計畫及危機管理的角色，探討須建置有效的緊急應變計畫與危機管理措施，及於新冠病毒疫情及全球暖化等重大事件發生時的因應措施。

後者則是倒閉金融機構處理機制，著眼於對全球「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）及國內系統性重要銀行有效清理，在新冠病毒疫情及全球暖化衝擊下，美歐主要國家金融安全網成員就銀行清理的合作與協調。

中央存保表示，在金融監理及清理跨國合作的國際趨勢下舉辦此次國際研討會，有助各國存保同業及金融安全網成員因應金融環境變遷，建置完善的緊急應變、危機管理計畫暨強化問題金融機構清理機制，亦提升台灣在國際存保領域專業知名度、強化國際實質交流合作。