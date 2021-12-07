台南名店「阿堂鹹粥」近日宣布漲價，兩項單品調漲至200元一碗，引起網友熱烈討論。網友不僅上Google刷一星負評，也質疑阿堂為何偷刪文。小編現身說法，強調刪文是他的不對，但也為老闆堅持品質卻挨罵抱不平，「何苦呢？」

阿堂的魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從每碗180元漲為200元，其他品項也分別漲了10至20元不等。網友上臉書粉專抱怨，卻發現漲價文章已刪除，便轉往Google留負評。

「小編至今無法理解從事餐飲業的理念，您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」小編表示，阿堂鹹粥的老闆不會使用電腦、智慧型手機PO文，所以粉專都由他負責，漲價的文章也是他刪的。

小編透露，多年前曾問老闆為什麼不用便宜一點的貨，「除非老饕嘴巴精，不然根本吃不出來」，結果反被老闆糾正，「做生意要有良心，我堅持用新鮮食材，是拼信用、拼品質」。

網友正反意見不一，一派認為漲價本來就是市場機制，「今天不是吃完才跟你收200，價目表就寫在那，嫌貴可以不要吃」、「老闆想反映成本沒錯，漲價後希望可以維持品質、幫員工加薪」。

另一派則質疑小編影射其他賣鹹粥的品質較次等，畢竟差不多的東西，別人也沒賣到一碗200元；還有在地人老神在在，「觀光客才吃阿堂，漲再多跟我們無關」。