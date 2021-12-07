屏東縣春日鄉2日發生比特犬咬死3歲男童的慘劇，該犬隻恐面臨人道毀滅的下場，事發後大量網友湧入縣長潘孟安臉書為狗狗請命。對此，一名獸醫在臉書逆風發文，指控飼主也有責任，事情並非一句「狗很無辜」就能解決。

回顧此案，犬隻釀禍後，有志工前往探視該隻比特犬，雖初次見面，犬隻表現的相當溫馴，不停撒嬌討摸，志工也忍不住好奇，事發當日究竟發生什麼事？此外，大量網友不捨釀禍比特犬恐面臨人道銷毀，紛紛湧入屏東縣長潘孟安的臉書為狗請命，潘孟安則說，犬隻目前由縣府安置收容，但在司法程序塵埃落定前，會善待犬隻，承諾不會有人道考量。

對此，一名獸醫經營臉書粉專「大頭醫生的貓狗日記」，6日發文痛指「飼主沒有責任嗎？」質疑飼主不僅將具有攻擊性的比特犬養在與鄰居共用的院子中，而法規所要求的公共場合需替狗繫上1.5公尺內牽繩、成年人在旁、狗套上嘴罩等防護措施，飼主都未符合。

對於比特犬在收容所很乖，粉專則認為，犬隻到陌生環境會恐懼，面對成年人也會示好，「但面對幼年小孩、老人、其他狗貓時呢？為什麼比特犬被列為危險犬隻？」也表示，犬隻的確很無辜，但悲劇發生難道只是一句「狗很無辜」就可解決嗎？

文章曝光後，不少網友在留言區回應，「終於有正常人出來講話了」、「台灣人真的一堆理盲，愛狗人士可以帶風向帶到是非不分太誇張了，今天如果被咬死的是自己的小孩還會同情那隻狗嗎？」、「狗的生長環境是主人給的，狗罩是主人要替他帶好，寵物登記是主人要做的，這一切難道要狗自己來嗎？」

比特犬被農委會列為兇猛犬隻，出入公共場合時需由成年人伴同，以1.5公尺以內練繩牽引，並須戴上口罩。 （高雄市動保處提供／林雅惠傳真）

根據農委會公告規定，具攻擊性的犬隻，包括比特犬、日本土佐犬以及紐波利頓犬等大型犬隻體重達23公斤以上時，出入公共場所需由成年人伴同、以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引外，應加戴口罩作為防護措施。

此外，農委會亦於今年11月公告，比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，而2022年3月1日前就已飼養的比特犬，必須在2023年2月28日前完成申報備查，讓犬隻和飼主成為「合法飼養的比特犬」和「合法的比特犬飼養者」。