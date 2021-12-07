林秉樞因對民進黨立委高嘉瑜施暴，從原本默默無聞的博士生，變成家喻戶曉的黑人物，也牽扯出許多案外案。媒體人黃揚明分析指出，林秉樞專門對「有名」的女性下手，除了政壇外，也包括女藝人，且林秉樞很專精女性的心理學，劈腿對象可能也超乎大家想像。

黃揚明昨（6）日在《新聞大白話》節目中表示，林秉樞專門對「有名」的女性下手，在感情攻略上，有所謂的「PUA」，就是男性去做情感控制，這是林秉樞的強項，先找名女人下手，因她們在事業、專長領域，私下需要一個知心的人。

黃揚明說，據他了解，有一位張姓名作家、一個過去《大學生了沒》節目中的固定班底，現在還在演藝圈的藝人，都是林秉樞鎖定的目標，政界林秉樞則以賴清德為主要標的，尋找賴身邊有關的人，包括立委林宜瑾，之前認識時是台南市議員，林秉樞都主動進攻。

至於林秉樞的SOP，黃揚明指出，假設要跟一位女立委搭訕、傳第一次訊息，林秉樞的第一砲就是跟對方說，非常認同委員之前的一本著作、質詢或哪次論述，讓對方覺得他不是一般網路粉絲，而是真的關心，因此卸下心房，如果對方回了訊息，林下一招就是說最近什麼節日快到了，表示自己有日本進口的麝香葡萄、草莓或和牛等禮品想寄給委員、分享節慶喜悅，即便有些人拒絕，林還是會照寄，並附上小卡，介紹自己是臉書帳號的某某某，接下來就會問對方，自己今天參加哪場餐會、有誰出席，且一定會找和該委員有認識的，問對方要不要一起來，如果委員到了現場就上鉤了，林秉樞就會合照。

如果成功攻入，會把女性變成親密好友、開始交往，黃揚明表示，林秉樞會使用一個套路，稱自己有睡眠障礙、會吃安眠藥，如果晚上沒回訊息就是吃了藥睡覺，而林秉樞就可以利用這樣的方式去攻其他女性。黃揚明也說，有些女性傳訊息給林秉樞，他甚至一整天沒有回，再稱自己藥下比較重，睡一整天，就是用這樣的方式，不斷讓人家以為他很單純，除了讀書，就是吃安眠藥在睡覺休息。

黃揚明認為，林秉樞就是一個時間管理大師，劈腿對象也許超乎大家想像，可能有3到4名以上，因為林非常專精女性的心理學，這也是為什麼很多女性在一開始都沒發現異狀，到了親密關係的後段，才發現原來他那麼惡劣，「受害者我聽到的超過20人」。

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