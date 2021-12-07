去年林姓機車騎士遭違規左轉的小貨車碰撞，受傷送醫救治，警方到場沒有聞到林男身上有酒味，但國軍桃園總醫院以抽血酒精濃度測試，換算他吐氣酒精濃度0.28，檢方將林男依酒駕起訴。台灣高等法院維持一審判決，認為抽血檢測疑有偽陽性，判他無罪確定。

檢方起訴指控，林男去年1月23日上午9點多，喝酒後騎乘機車欲前往桃園市中壢區的公司，他沿桃園市平鎮區武中路行經武中路、金陵路7段與洪圳路交岔路口時，剛好胡男開著小客貨車沿金陵路7段左轉彎欲駛入洪圳路，不慎兩車發生碰撞，林人車倒地受傷。

警方據報前往處理，並將林男送往國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處急診救治，同日上午11點多抽血酒精濃度測試，檢出其血液所含酒精濃度為每分升57.7毫克，換算吐氣酒精濃度為每公升0.2885毫克，檢方認定林男涉犯不能安全駕駛動力交通工具罪將他起訴。

林男及律師表示，林的血液中LDH數值可能因車禍休克、昏迷或受傷升高，造成乙醇上升，且醫院也沒用正確的收集管採集檢體，況且員警事故調查報告表也記載林身上無酒味，無法證明林男酒駕。

桃園地方法院一審認為，醫院的生化檢驗是以「生化酵素分析法」只是一種初步篩驗，極易有偽陽性反應，判林男無罪，檢提上訴主張，林男身體狀況及車禍受傷情形均不會導致LDH、乳酸數值升高，他血液中乙醇數值之變化與身體狀況或車禍受傷情形無關。

檢方表示，車禍是因木男行駛中碰撞前方欲左轉之車輛，當時係天氣晴、日間、光線明亮之情形，顯見他當時確有注意力降低，未注意車前狀況之過失，足以佐證其確有飲酒之事實。

高院二審認為，林男被檢測出血液中酒精濃度超標，無法排除具有偽陽性之可能，且其檢體復於去年3月由國軍桃園總醫院依相關作業規範銷毀，無法再送以頂空氣相層析儀複驗，偽陽性之可能已無法排除，不得推論存於林男血液中之酒精濃度即為被告飲用酒類所致。

高院表示，本案車禍發生的主因，是小貨車駕駛依規定駕車左轉，檢察官以林男因注意力降低，未注意車前狀況而發生本件車禍，進而推論被告有飲酒之事實，無足可採，因檢方舉證不足，判林男無罪確定。