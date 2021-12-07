2018年參選台北市議員的愛國同心會成員張秀葉，因用一桌8000元的免費餐飲招待選民，今年5月遭台北地方法院依違反選罷法判刑3年5月，她提上訴後，台灣高等法院開庭她未回台，法官多次聯絡不到她，裁定將在2019年繳納的22萬元交保金沒入。可抗告。

檢方起訴指控，張秀葉在2018年10月1日，以慶祝大陸國慶日名義，在台北市一家日本料理餐廳舉辦餐會，張女卻利用餐會造勢，在會場拜票，檢方偵結將張女等人起訴。

台北地院認為，張秀葉施以不正利益雖只為一桌8000元之免費餐飲，對價關係非鉅，但她事先規劃在慶祝中共國慶餐會時舉辦選舉之造勢活動，實屬具計畫性之賄選行為，依違反選罷法之行求不正利益罪判刑3年5月。張女不服提上訴。

高院今年8月23日召開準備庭，律師說張沒有說什麼時候回國，10月5日律師具狀表示張女迄今仍未返國，經多次聯絡，並無訊息，11月22日高院法官開庭訊問，律師再次表示沒有聯絡上張女，法官認定張女已然逃匿無蹤，將她繳納的22萬元保證金沒入。