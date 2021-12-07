7日隔夜美股3大指數全部收高，道瓊上漲近650點，重新扳回上周的跌勢。美國傳染病權威佛奇表示，初期發現Omicron的殺傷力並沒有像之前的Delta那麼大。不過，市場還在觀望美國聯準會的貨幣政策立場。道瓊漲646.95點或1.87%，收35227.03點；那斯達克漲139.68點或0.93%，收15225.15點；標普500漲53.24點或1.17%，收4591.67點。

美國時間6日佛奇表示，雖然現在還不是完全了解Omicron，仍需要更多研究才行。不過，初步發現，與現在正在肆虐美國的Delta病毒相比，即使不幸染上Omicron，病症看起來也相對較輕。

佛奇指出，迄今Omicron的破壞力並沒有那麼嚴重。但佛奇還是強調，日常抗疫的工作還是要做好，不能掉以輕心一定要小心謹慎。

日前，美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計，目前美國至少有15個州都發現有Omicron病例。同時，已有幾十個確診患者，不諱言每天有愈來愈多案例，只怕還會有增無減。

摩根大通樂觀認為，不論Omicron未來發展性，美股漲勢還是會持續。該變異病毒也只是會延遲股市上漲，而不是結束上漲。摩根士丹利也認為，現在不是擔心Omicron，而是聯準會一旦加快減少資產購買，美股上漲力道將受到影響。

因此，市場仍在觀望美國貨幣政策走向。

上周聯準會主席鮑爾曾指出，即使現在又出現Omicron，但自己的工作重點是抑制通膨。這句話也讓市場感到不安，是不是鮑爾將要有什麼動作。

分析師認為，聯準會可能會在下周會議上，決定將減購債券規模再提高一倍，每月共約300億美元。同時，聯準會也會開始討論2022年何時要升息，以及要升幾碼問題。

美股盤面上，能源、工業和航空等與經濟成長相關的族群表現不俗，波音飛機、雪佛龍石油、美國航空、嘉年華郵輪以及永利度假村等全面走高。

目前，電動車業者特斯拉以及Lucid都遭到美國政府調查，看有關業務是否違法一事。

蘋果漲2.15%，收165.32美元。金融投資機構KeyBanc看好蘋果業績，並將目標價設在191美元。

包括比特幣等虛擬貨幣全面走低影響，Riot Blockchain、MicroStrategy、億邦國際、SOS、BitDigital、Coinbase以及嘉楠科技等相關概念股也一片疲弱表態。