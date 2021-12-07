大小粉絲都愛的「花生漫畫/史努比關愛巡迴展」首站2日起至明年1月16日在新光三越台北南西店展開，獨家販售全球限量的史努比愛心公仔，與質感紀念幣、造型鑰匙圈，以及設有史努比粉相機、可讓民眾寫下溫暖關愛之意的「關愛牆」、有限定商品的「校車造型大型扭蛋機」、立體互動牆等必逛的卡夯點。

史努比Take care不銹鋼飲料杯（附吸管），780元。（新光三越提供）

這次「史努比關愛巡迴展」台北場推出眾多限定商品，包含限量愛心公仔（紅/香檳），共2色，每色全球限量500隻，每款都有專屬序號，紅色限量愛心公仔即日起販售，香檳色在9日開賣；紀念幣有關愛款、JOE COOL款，也是2種款式，附有美觀包裝盒質感升級；與立體切割搭配上鏤空設計的限定鑰匙圈，都是粉必收款。

限量愛心公仔-紅，2480元（左起）；限量愛心公仔-香檳，2680元，9日開始販售。（新光三越提供）

單枚紀念幣-關愛款、JOE COOL款，350元。（新光三越提供）

活動期間單筆消費滿1000元，可獲PEANUTS專櫃折價券1張，不累贈；服飾單筆滿3000元現抵300元。因應展覽主題，這次花生漫畫特與家扶基金會合作，推出PEANUTS花生漫畫限量玩偶組，凡於家扶網站捐款1880元可擁有身穿粉嫩帽T的史努比跟查理布朗。

史努比JOE COOL 50周年紀念公仔，全球限量500隻，2680元。（新光三越提供）