前立委顏寬恒家族在南屯區兒童遊戲場的公保地上興建招待所，被民進黨立委林楚茵踢爆是違建，7日上午進行拆除作業。(資料照／陳世宗攝)

公保地違建自行拆除 顏寬恒最新說明｜2021.12.07

台中第二選區立委補選熱戰，國民黨候選人顏寬恒家族興建招待所引發爭議，遭民進黨立委林楚茵指控是違建，對此顏寬恒強調，違章建築固然不對，一切依法行政，按照法律規範拆屋還地。今（7）日上午進行拆除，並由顏寬恒親自敲下第一塊磚，他表示，這樣做是想表達做事一切依法行政，該做就做、該拆就拆，今天是自己弟弟的房子，只要有違法絕不手軟。

顏寬恒表示，回歸公保地這件事本質上，2011年監察院就已約詢內政部，2013年糾正內政部，指正公保地長年侵害持有地主30~40年之久，政府編劃這些公保地卻遲遲未徵收，讓地主想賣卻賣不掉、想蓋也不能蓋，那為什麼會有這種情況？是因為當年規劃公共設施保留地時，錯估人口生長速度，導致都市機能沒有如同當初規劃的預期，需要這麼多的公共設施，最後造成幾時年來這些土地都無法被徵收，也無法被利用，監察院更批判，公保地嚴重危害憲法保障之人民生存權與財產權，要求內政部必須積極檢討，對不必要的部分要盡速解編，如果超過3、40年不徵收使用，更表示已無公共設施保留地之必要。

顏寬恒提到自己曾建設的南山截水溝，當初有多少公保地的地主，也困擾了3、40年，最後他解決了，那現在呢？全台所有縣市政府都在近期1~3年內，不斷要求內政部跨區施地重劃，針對公保地進行解編或徵收，而這整件事情是民進黨積極推動的，也符合憲法人民財產權與人民公益的事，今天將這塊違建公保地拆下，但也凸顯一個問題，確實有違建就該拆，但公保地的地主都面臨只能興建臨時建物，不能興建正常建物，這樣的困境如果這是一塊普通的土地，一切都合法，但所有公保地的地主是受害著，也是民進黨認同受到權利侵害違反憲法的受害者，這是監察院到民進黨政策都一致認同的事，但今天確變成他強佔土地、強佔兒童樂園，但不管是兒童樂園還是公保地，都是政府過去規劃但如今隔了幾十年無法徵收、兌現的政策。

台中第二選區立委補選熱戰，國民黨候選人顏寬恒。（圖／中時新聞網直播畫面）

此外，顏寬恒也提到，從參選以來，高達數十、上百件，不管有或沒有，事實或編造，所有的攻擊、造謠抹黑，在民進黨選舉主軸只看到這樣的結果，試問曾幾何時，做為一個候選人會選到如今，站在這邊，還有背後這幅景象，和選賢與能，可以為地方服務、建設，為地方帶來好的發展，有任何的關聯或幫助嗎？我們只看到民進黨在選舉中不斷攻擊、造謠、抹黑，將整個選舉主軸完全脫離第二選區的福祉，對於第二選區在地人民所有的需求不聞不問、隻字未提，花費所有的心思，不是攻擊顏寬恒就是攻擊盧秀燕，就是糟蹋這片土地上的人民。

顏寬恒喊話第二選區的鄉親朋友，好好冷靜下來思考，到底這場選舉我們是要什麼樣的候選人，是要謾罵抹黑、攻擊、抄家滅族，還是真正提出實質政見、真正關心在地需要、真正關心這片土地及上面的人民，40多年來長期跟人民打拚、站在一起，他希望所有第二選區的民眾好好思考這個問題，這場選舉的本質，我們到底要選出什麼樣的候選人。