顯示器代工廠瑞軒（2489）受惠越南二廠產能逐步開出，電競及電腦周邊產品事業大幅成長，11月合併營收17.97億元，今年累計合併營收已達200.3億元，已超越去年全年度總營收，較去年同期合併營收 150.9億元，成長 33％，表現亮眼。 瑞軒表示，疫情改變全球商業模式與生活樣貌，遠距需求帶動科技產品衍生應用，如視訊會議相關產品、電競顯示器及宅經濟陪伴型機器人等產品占瑞軒營收比重增加至 26%，未來期望將持續成長。
顯示器代工廠瑞軒（2489）受惠越南二廠產能逐步開出，電競及電腦周邊產品事業大幅成長，11月合併營收17.97億元，今年累計合併營收已達200.3億元，已超越去年全年度總營收，較去年同期合併營收 150.9億元，成長 33％，表現亮眼。 瑞軒表示，疫情改變全球商業模式與生活樣貌，遠距需求帶動科技產品衍生應用，如視訊會議相關產品、電競顯示器及宅經濟陪伴型機器人等產品占瑞軒營收比重增加至 26%，未來期望將持續成長。
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