根據國際能源署（IEA）「2050淨零碳排報告（Net Zero by 2050）」指出，若要達成淨零碳排，2050年全球氫氣需求量預估需達5.3億噸。IEA亦預估，從現在起至2050年將會是全球氫能產業發展的關鍵階段，在各國高力度政策支持下，於2050年氫氣應用在全球最終能源使用占比將大幅提升至13%，成為下一世代重要的能源選項。值此關鍵時刻，工研院攜手產官學研舉辦「國際氫應用技術交流會」，分享國際氫能技術創新與氫能策略發展洞見。邀請工研院副院長彭裕民以及日本臺灣交流協會副代表星野光明、澳洲辦事處副代表兼商務處長莫博仁與台電、中油、中鋼公司等參與，從各國氫能政策、氫能在儲能、發電應用發展等面向，為臺灣氫能政策提供建言，並希望藉由加強與日本跟澳洲的國際合作，以新興科技在變局中掌握先機，共創淨零碳排、永續共生的未來。

工研院副院長彭裕民表示，為協助政府擘劃氫能發展策略、協助產業布局，並考量氫能發展涉及整體能源產業面向，工研院整合院內跨領域單位進行2050我國氫能發展策略規劃，並邀集國營企業、國內氫能產業專家等13個單位組成國內氫能專家諮詢小組，討論相關策略規劃包含國際經濟評估、氫氣來源、基礎設施、氫氣應用以及法規標準等方向，希望盡早部署氫能發展策略，帶領臺灣迎接2050淨零碳排挑戰。希望能藉由本次會議與國際交流氫應用技術發展，特別是加強與日本跟澳洲的國際合作，以利未來工研院和產業界攜手合作將相關技術導入國內場域，協助臺灣由2025年的「能源轉型」逐步邁向2050年的「淨零轉型」。

日本臺灣交流協會副代表星野光明指出，日前首相岸田文雄已在第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）中承諾日本將在2050兌現淨零碳排的目標，並宣告「亞洲能源轉型倡議」。其中氫氣便被視為重大新能源來源之一，為了實現此一目標，日本致力於氫氣供應鏈上的技術突破，包含興建如國際氫氣運輸儲能系統、氫能熱電廠等，也已開始與澳洲合作綠氫原料的供應。交通上除了目前已建設166個加氫站供應氫能動力汽車與巴士使用外，日本更投入研發氫能動力火車等大型運輸載具。在能源轉型與零碳排已成為各國能源政策的核心，紛紛研擬氫能相關政策的今日，臺灣也應該加入國際的行列，共同實現零碳排的未來。

澳洲辦事處副代表兼商務處長莫博仁表示，在發電、運輸與工業生產中，擴大來自再生能源的綠氫使用已經被世界各大經濟體視為減少碳排的主要機會。澳洲因擁有超越自身國內需求兩千倍的風力與太陽能源，更能在全球綠氫的供應上貢獻心力。估計到2050年，全球氫氣出口將達到每年3000億美元的規模。目前澳洲政府已投入數十億美金在澳洲的主要區域建立綠氫工業中心促進氫能研發及應用相關技術，以期透過氫能的大規模應用，進一步降低氫能成本至目標價每公斤2元澳幣，增加氫能應用的競爭力。臺灣與澳洲因有著長期而值得信賴的能源貿易關係，在運輸上更具有地緣距離的優勢，相信在未來也是在能源轉型上的絕佳夥伴。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙認為，促成減碳是目前國際推動氫應用技術的基本共識。工研院綠能所目前將氫能研發的重點方向放在電解產氫、氫氣純化分離、分散式發電、氫氣與氨氣燃燒等技術。為了落實技術與產業需求接軌，今年工研院更和國內半導體尾氣處理廠商帆宣系統科技以及燃料電池發電系統製造商亞氫動力簽署三方合作備忘錄，希望半導體業餘氫發電可作為氫能於國內產業應用典範案例。王人謙進一步指出，目前工研院正規劃將沙崙智慧綠能示範場域打造為國內氫能產輸儲與發電應用研發重鎮，在此場域發展綠氫生產、零碳氫能發電及燃燒應用，以及結合氫供給技術進行氫能載具示範運行，讓沙崙成為國內產業技術交流平台，促進國際合作及加速氫能產業發展，希望能為臺灣氫能產業打下一個良好的基礎。

工研院「2050我國氫能發展策略規劃」主持人，綠能所副所長萬皓鵬表示，工研院計畫推出臺灣氫能發展讎議及技術發展重點。臺灣氫能發展方向建議以減碳為主要目的，扶植產業為輔。2025年前以灰氫為主，開發與驗證氫能應用；2035年，以部分藍綠氫或載體進口為主，驗證環構；2050年，視再生能源高占比情形，進行自產綠氫及協助綠電儲能發展。工研院各所依據規劃進行各項技術發展，綠能所及材化所負責電解產氫、氫氣發電材料與系統整合技術；機械所、材化所及綠能所負責氫能巴士系統整合與示範；量測中心主責氫能應用相關安全認驗證、規範及標準盤點。產科國際所與各團隊，規劃臺灣氫能發展路徑與扣合工研院2030技術發展藍圖等。並強化與產業緊密連結。

除了本次國際氫應用技術交流會分享臺灣氫能發展技術以外，工研院將持續與亞太氫能發展具領導地位的日本及澳洲交流。包括與日本氫能技術研發單位就氫能技術、應用、基礎設施與法規設計等議題共同研討，以及與澳洲駐臺辦事處研議氫氣進口、綠氫生產及應用的示範合作等方向，尋求國際氫能合作夥伴，架構氫能策略藍圖，協助國內產業掌握國際市場趨勢布局，開創產業新商機，達成2050年淨零碳排的最後一哩路。