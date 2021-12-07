晶圓代工客戶近期態度積極，外界接連點名先進製程訂單花落誰家，摩根大通證券指出，台積電（2330）先進製程挾高通、輝達等大客戶加持，以及英特爾委外代工進度向前，5奈米製程未來幾年市占率都在九成左右，更尖端的3奈米製程則介於80～90％，可說打遍業界無敵手。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，台積電在先進製程市占率高，主要上檔空間來自：一、高通與輝達2022～2023年先進製程訂單明顯從三星轉投台積電；二、英特爾委外代工將會有更多進度；三、蘋果2023年起可望開始自製（in-house）數據機晶片。整體而言，台積電不僅5與3奈米製程市占率保持高昂，7奈米製程家族供應更是相當吃緊，必須在2023～2024年擴建更多產能。

就個別客戶角度分析，摩根大通證券認為，高通自2022年下半年起，旗艦級產品將由驍龍8系列第一代晶片打頭陣，開始重投台積電懷抱，並採用4奈米先進製程，緊接著，2023年的旗艦系統級晶片（SoC）也將委由台積電代工。

回顧高通將旗艦級SoC SD888，以及蘋果iPhone數據機晶片X60雙雙下單給三星5奈米製程後，對台積電營收貢獻自2021年開始下降，所幸，從後續新品訂單分配狀況的預測來看，高通占台積電營運比重自2022年下半年開始，將有明顯升溫。

另一重要客戶輝達自2020年開始便將訂單同時分配給台積電與三星：台積電從中獲取所有的人工智慧（AI）晶片訂單，三星則以8奈米製程奪電競GPU訂單。放眼2022年，哈戈谷研判，台積電除了鞏固AI晶片訂單，還將取得部分高階電競GPU訂單，意味台積電持續在輝達獲得更多市占分額。