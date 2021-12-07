詮欣(6205)布局車用ADAS(先進駕駛輔助系統)及自駕車系統開始進入收割期，美系電動車大廠出貨產品從原本1顆影音娛樂系統連接器，再增加3顆車用攝影鏡頭模組連接器，公司亦切入Lucid Air供應鏈，隨著新產品出貨放量，詮欣董事長吳連溪表示，明年車用產品營收占比可望較今年倍增達15%，進而推升公司明年獲利大躍進。

詮欣從2006年啟動轉型布局車用市場，鎖定DMS(Driver Monitor Systems/汽車電腦主板/抬頭顯示器/駕駛疲勞監視)、ADAS車用攝影模組、EDGE Computing(具儲存功能)、V2X系統(車聯網)及ADAS系統連接器(I/O連接器)開發產品，詮欣先於2006年到2018年進入Tier 2汽車市場，在消費性影音娛樂系統取得第1家VDA 6.3稽核，並於2018年到2021年開始進入Tier 1，正式切入ADAS系統及高頻高速產品的供應鏈，取得6家VDA6.3稽核，公司亦切入車用天線領域，長達14年的耕耘努力，成果已開始顯現。

原本詮欣僅提供美國電動車大廠一顆影音娛樂系統連接器，隨著技術能力提升，近期再拿下該車廠的3顆車載鏡頭連接器，預估明年第2季出貨可望放量，公司亦切入Lucid Air供應鏈，提供車載鏡頭模組連接器，隨著兩大車廠出貨逐年攀升，可望成為詮欣業績成長新動能。

根據Allied Market Research研調指出，ADAS系統在2026年將達到1891億美元的規模，已成為各大廠商覬覦搶占的新商機；再根據國家實驗研究院報告推估，2025年台灣自動駕駛技術所衍生的產值將達到2887億元。

受惠於汽車電子化及電動車系列產品線出貨量增加，詮欣預估，明年車用占比將呈現倍數成長；有鑑於車用產品進入門檻高，認證時間長，一旦獲得認證，由於產品壽命長，將可帶來持續性營收貢獻。

在IPC工業產品挹注下，詮欣11月合併營收為1.46億元，月增21%，年增44%，累計前11月合併營收為14.52億元，年成長18%，公司持續看好IPC工業產品與高階消費性市場銷售，如：遠端伺服器、高階手機等應用面之需求，對12月合併營收樂觀期待。

吳連溪表示，公司經過近兩年體質調整，產品布局已經成型，未來營運成長大致分為車用電子及ADAS相關、USB4.0、5G/ＷiFi6、元宇宙四大主軸，預期將帶動公司未來業績持續成長，未來兩年獲利可望較今年大躍進。