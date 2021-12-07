致伸(4915)11月份合併營收68.1億元，月減0.96%，年減3.6%；累計今年前11月營收649.6億元，年增4.2%。致伸表示，明年在汽車電子(car ADAS)方面持續維持高成長，而汽車電子2022成長率將超越主要客戶特斯拉的年增幅度，主因持續取得不同生產工廠的新專案。Rivian等其他主要電動車廠客戶也將會開始貢獻，為明年及未來幾年提供營收成長動力。

此外，隨著零組件缺料漸漸紓解，2022年警用相機營收應會出現強勁增長，因為延遲出貨將不再是一個問題。同時智能門鎖、監控、健身器材、智慧家庭等AIOT等相關產品線也將有一個大躍進。致伸表示，也積極掌握幾大元宇宙客戶發展相機模組相關產品，挹注中長期未來成長動能。

隨著零組件缺料漸漸紓解，致伸4Q營收展望將趨於正向，可望為今年季度新高。致伸前三季每股盈餘4元，展望下半年毛利率與營業利益率均有望較上半年提升，有信心今年下半年獲利期待能優於上半年，今年可望達到獲利歷史新高。

第四季致伸車用ADAS相機模組需求將保持合理成長率，而智能手機相機模組收入和組合將持續下降。智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求營收將維持雙位數的年成長率。新事業產品的比重在下半年將持續增長。受惠於去年較低的基期及返回辦公室的需求，印表機及多功能事務機的需求在第四季將呈現強勁的高年成長率。警用相機在第四季度將呈現高複甦成長率，擺脫2021年上半年度的緩慢成長。

致伸表示，今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率，主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。