大陸觀察者網7日報導，中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅6日視訊會見即將離任回國的印度駐華大使唐勇勝。對中印交往提出：一要相互理解，不要誤解誤判；二要著眼長遠，不要為一時一事所擾；三要彼此成就，不要相互消耗。雙方在涉及開發中國家共同利益的大目標上，可以也應該繼續站在一起等三要三不要。

王毅肯定唐勇勝在任期間認真履職、勤勉工作。王毅說，中印是兩大文明古國、兩大新興經濟體和搬不走的鄰居。建立起互信，喜馬拉雅山也阻擋不了友好交往；失去互信，一馬平川也難使雙方走在一起。中印應當成為夥伴和朋友。兩國領導人共同確立的。「互不構成威脅、互為發展機遇」重要共識應當繼續堅守。雙方要以此為指引，把「武漢精神」和「金奈願景」落到實處。

王毅對中印交往提出「三要三不要」：一要相互理解，不要誤解誤判；二要著眼長遠，不要為一時一事所擾；三要彼此成就，不要相互消耗。雙方在涉及開發中國家共同利益的大目標上，可以也應該繼續站在一起。

唐勇勝表示，很榮幸3年來擔任印度駐華大使。雖然印中關係經歷了一些波折，但仍然充滿機遇。雙方保持了密切溝通，各機制保持了持續運轉。蘇傑生外長曾向你強調，印方對印中關係的戰略判斷並沒有改變，願同中方理解彼此關切，實現互利共贏。唐勇勝說，現在雖然天上仍有烏雲，但已經看到了「烏雲鑲著的銀邊」。願為維護發展印中關係繼續作出努力。

王毅表示，唐勇勝說的好，烏雲終將散去，陽光必將重回大地。對此充滿信心。希望唐勇勝大使在新的崗位上繼續做中印團結合作的支持者、維護者和促進者。