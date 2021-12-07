小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。國泰金控6日代子公司國泰人壽與國泰世紀產險公告，以每股9.47元，分別出售3億及0.6億股的台灣之星股票，國壽此交易認損1.6億元，國泰產則是損失0.32億元；同日國泰建設亦公告亦以平均價格9.47元，出售1.95億股台灣之星，認損1.04億元。

【1】國泰出清台灣之星 賠3億

這次國壽總出售價格28.4億元、國泰產5.68億元，國建則是18.46億元，合計共達52.54億元，當初應是以每股10元投資，用9.47元出售，三家公司認損共2.96億元。

【2】力積電掛牌首日大漲52％ 黃崇仁：明年接單全滿、價格續漲

晶圓代工廠力積電6日掛牌上市，掛牌參考價49.90元，盤中一度大漲逾58％，終場以75.9元作收，掛牌首日大漲52％。力積電雖然主攻特殊製程晶圓代工，但包括電源管理IC、功率元件、面板驅動IC、DRAM等代工訂單滿到明年下半年，產能供不應求情況下，明年第一季將再度調漲價格，法人看好今年營收及獲利將創下新高，明年營運表現優於今年再締新猷。

【3】零股族搶年終 航運、半導體最夯

小資族搶搭年終行情，盤中零股交易6日交投熱絡，以航運、半導體兩大族群最受青睞，長榮爆出74萬股大量，已連續三個交易日穩坐零股排行榜一，而重返資本市場的力積電表現也不遑多讓，首日零股交易就達45.22萬股，一舉登上排名第二，超車台積電、聯電等人氣指標股。

【4】釋放人民幣1.2兆活水 人行救經濟全面降準2碼

中國人民銀行6日宣布，為支援實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，將於12月15日全面降準2碼（0.5個百分點），總計可向市場釋出長期資金約人民幣（下同）1.2兆元，這也是年內第二度全面降準。

【5】沙國調高亞洲、美國客戶油價 油價回升到71美元

沙烏地阿拉伯5日宣布將調高銷往亞洲與美國買主的官方油價，顯示原油需求暫時沒有受到Omicron變異株事件影響，加上美伊核談判上周觸礁，帶動國際油價周一（6日）回升到每桶71美元以上。