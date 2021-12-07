約會真人秀節目《戀愛島：美國篇》第3季的渣男慾女一登場就絲毫不隱瞞自己的荒唐過往，陽光夏威夷女孩凱拉自曝性慾從未被滿足，火辣的香儂自稱「床上的女王」熱愛拍性愛錄影帶，擁有男團明星特質的夏威夷男孩克里斯蒂安曾經和99個女生上床，白天是護士的崔娜晚上變身派對女孩，更直呼：「性很偉大，他是一種必需品。」但他們全都強調，此次來參加節目不只是為了性愛，而是想尋找「唯一真愛」。

首日尋找最佳伴侶時就戰況緊張，5個女孩全都穿著開高岔比基尼登場，姣好身材一覽無遺，讓男性參賽者紛紛看傻了眼、不惜橫刀奪愛，第一天晚間派對紛紛換伴接吻，其中傑瑞米和崔娜進展超神速，第二晚悄悄在床上進行「純手工」為對方愛撫，還引起隔壁床的情侶注目，兩人隔天更迎來本季首場外出約會，可是男方和其他男性參賽者表示，自己其實還是保持著開放態度，「希望和每個女孩聊過」，令人格外好奇這對男女接下來的發展。

《戀愛島：美國篇》找來各國不同風格的帥哥參與節目。（myVideo提供）

另一檔綜藝節目《地獄廚房 美國版》第20季的參賽者平均年齡是迄今為止最年輕的一群，不少高顏值帥哥美眉登場，「地獄主廚」高登拉姆齊一開場就帶來震撼教育，帶18位參賽者參觀「地獄廚房博物館」，仰望前輩們的功績，同時回顧不少過去參賽者們互相「撕逼」的畫面，以及集合高登拉姆齊各季經典罵人場景，節目的忠實粉絲絕對超有感觸。

高登拉姆齊再度祭出嗆辣毒舌狠批新世代年輕人。（myVideo提供）

高登拉姆齊表明這季不只是要尋找一個贏家，更是要找到具有潛力的「門徒」，雖然是要培育新秀，他依舊毫不留情電爆這群「主廚練習生」，大喊「搞什麼，該給你穿尿布」、「你像修女看A片一樣緊張」，讓參賽者驚慌不已，甚至有人在首集就焦慮症發作，但其實他們都是高登拉姆齊的小粉絲，不少人表示「從小視他為偶像」，甚至在廚房裡掛著他的照片，高登拉姆齊不禁感嘆：「我都變成爺爺了」。

《戀愛島：美國篇》第3季和《地獄廚房 美國版》第20季於myVideo全網上線。