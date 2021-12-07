南韓超人氣樂團FTISLAND成軍14年創作多首經典單曲，但自從有成員退團、捲入性愛等事件後，只留下3人繼續以樂團成員身份繼續活躍演藝圈。而初代吉他手吳元斌雖在2009年時就退出FTISLAND以SOLO歌手身份復出，但近期已消失半年的他，卻突然在社群平台上自爆已「結婚當爸」，讓粉絲們震驚不已。

現年31歲的吳元斌在FTISLAND創立初期便加入樂團，以帥氣的外表與精湛的琴技擄獲大批粉絲的心，但出道2年後他卻在2009年宣布退出樂團，並表示「與成員們相處融洽，但因追求的音樂方向不同而退出」，之後便以個人歌手的身份繼續闖蕩演藝圈，並陸續在音樂劇、電視劇中獲得演出；而FTISLAND隨後也加入新成員宋承炫，但2010年樂團來台開唱時，吳元斌還曾以特別嘉賓的身分現身，讓粉絲們激動到不行。

吳元斌私底下也經常透過社群平台與粉絲們互動、分享生活，但最近一則PO文卻一直停留在今年的6月，讓不少粉絲忍不住留言詢問「是否安好」，而他消失了半年後，突然在近日現身表示「這段時間我一直苦惱著什麼時候告訴大家，沒想到就延遲了這麼久」，接著發出長文透露，「我結婚了，在疫情肆虐的同時，一條寶貴的生命悄悄降臨。原本想附上一張喜帖向大家分享這個好消息，但因為疫情沒有舉辦婚禮，因此延遲了」。

另外，吳元斌在長文中也提到，自己與從事「演技導師」的妻子其實從17歲時就已認識，但礙於藝人的身份讓他得躲躲藏藏，好在妻子十分諒解並陪他度過許多辛苦的時期，她的職業也有效的幫助到吳元斌的事業，讓他心中充滿的抱歉與感激，如今才公開這個好消息，對粉絲們相當抱歉，也希望大家能諒解。粉絲們看到後，雖感到相當震驚但也紛紛轉發並留言祝福他，引起熱烈討論。