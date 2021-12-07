民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，意外扯出林與綠營民代關係匪淺，今有媒體曝光一張林秉樞和民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠合照的照片，合影時林坐C位，凸顯其政界人脈寬廣。不過，不少批踢踢網友看到照片表示，怎麼又有范雲。

《鏡週刊》今（7日）報導，林秉樞很常跟政界人士攀關係，甚至拍照留念來彰顯其政治人脈，據讀者提供一張照片顯示，林在2020年曾做東，邀請郭國文、鍾佳濱、范雲，以及邱臣遠一起吃飯，合影時甚至坐在正中間的C位，讓其他四位立委成為配角。對此，鐘佳濱回應該報導稱，僅受邀參加，並找以前認識的邱臣遠一起來，但不記得席間有無林秉樞，之後有沒和林聯繫；邱臣遠回應，自己不認識林秉樞，那場餐敘僅認識鐘佳濱，但對林男完全沒印象，餐敘完後也沒有任何聯絡；至於范雲和郭國文截至該媒體截稿為止沒有回應。

綠委郭國文。（中時資料照）

綠委鐘佳濱。（中時資料照）

得知消息的批踢踢網友表示，「范雲又有你」、「又是你范婦」、「專業家暴男有兩項專長:蹭政客+打女人」、「真的強」。

立委邱臣遠。（中時資料照）

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