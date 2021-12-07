【愛傳媒簡秀枝專欄】點一根火柴，照亮了台灣百年的文化覺醒之路，備極坎坷，也彌足珍貴。「百年追求-台灣文化啟蒙運動紀念音樂會」從台北流行音樂中心，到高雄流行音樂中心，南北串連，普天同慶，最後在片尾彩蛋、復刻傳單飛舞、觀眾手機燈海中，高潮中作結。

早年文化菁英，用火柴點燃火花，指引這個世代，在政治覺醒中，過關斬將，留下百年可歌可泣的累累成果。我們究竟要為下個百年的下一代，留下些什麼，成為台灣文化啓蒙台北、高雄音樂會「百年追求」落幕後，另一個嚴肅話題。

日本統治台灣的時期，台灣文化協會成立，從醫病到醫國，蔣渭水發表「臨床講義」，診斷台灣社會「患了知識的營養不良症」，知識成為最溫柔，也是最富含力量的方式，點著了台灣民權復興曙光。

隨著時間推移，訴諸普及、理性，推動青年運動、農民運動、倡言議會制度、辦理報紙，人民的知識崛起，逐漸掙脫統治思想的枷鎖。

而今，台灣走過殖民統治、威權體制、到解嚴、開放，迎接自由、民主，文協的影響力，功不可沒。台灣人的思想，在衝撞省思中，匍匐前進，轉型正義、語言平等法、婚姻平權、女性意識抬頭、教育改革、媒體自由，落實了當年文協的夢境與理想，相當不容易。

走出蕞薾島島，迎向國際社會，台灣的改革仍在路上，如何踩著文協先賢烈士的腳步，完實知識，強壯膽識，在時代的巨輪下，繼續思辯，推動向前，讓台灣世代，堅固典範，讓百年賢者的靈魂，得到寬慰，讓後起新秀，找到傳承奮進的路。

1921年台灣文化協會成立，迄今正好滿百年，這兩場強調「百年迴響，必不孤寂；文協薪火、民主再生」的慶祝音樂會，分別於11月16日與12月4日在北流、高流舉行，北南分進合撃，在醒思前進的力量，開枝散葉，蔚為風潮。

由文化部指導，高市府文化局與中華文化總會共同主辦的「百年追求-台灣文化啓蒙運動」的策劃團隊，非常用心，爬梳歷史，映照前生今世，也展望未來。

百年來台灣政治發展，政權變化，台灣民眾面對不同威權統治，走過的血淚滄桑，民主人權、婦女運動、同志平權，作了今昔對比。臺灣大學歷史學系教授陳翠蓮、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、臺灣首名攝影學士彭瑞麟孫女彭雅倫、零時政府揪松團秘書長李佳珊等影音旁白中，拉出這一百年來的史實發展軸線，穿梭在舞台演出者的表演上，生動翔實，令人刻骨銘心。

這兩場音樂會都是以「平權的齊放」、「土地的呼喚」、「歷史即未來」等3大主題。

首先，有關平權的齊放，口述，成為傳承知識思想重要的文化之一。從當時傳遞知識的聲音藝術家（辯士講古）為開端，1931年《桃花泣血記》的國語黑白默片，阮玲玉與金焰的遭遇，為台灣的影視啓蒙，朱頭皮連演帶唱，拉開精彩序幕。

第19屆台新藝術獎年度大獎得主葉名樺、金曲歌后曹雅雯、影音雙棲全方位演出者鄭宜農等人演出，以舞蹈表述個人的自我實現，以及掙脫性別框架的枷鎖，更透過歌聲，呈現臺灣以多元包容建構平等權利的社會。

從階級到權益、從性別到平等，甚至到現今社會的百花齊放，肢體及舞蹈的力量，讓現場觀眾，感受了歷經百年的流動活力。

台灣，這一塊土地上，有著許多說著不同語言的群族存在，雖說語言不一樣，但熱愛土地的心情，並沒有不同。舞台畫面轉化成為一塊塊紀錄土地的日常畫布，透過畫家及攝影師的眼中，用著屬於自己溫暖堅定且樸實的方式，留下這屬於日常的美好。

當面對紛爭，反思社會開發與土地共存的關係，透過詩詞、畫作、攝影紀錄、歌曲等型態，形塑了「土地的呼喚」，把這座島嶼的自由景象，深刻記錄著，觀眾更深刻認識臺灣的土地人文之美，傳遞出美麗台灣的軟性力量。

至於第三階段的「歷史即未來」，是跨時空的代表性歌曲，延續著屬於世代思想的覺醒，訴說各種社會脈絡思想的影像，把自由、平等、權益等普世價值，藉由電影畫面與台詞，喚起民眾對於歷史的意識。雖說唱歌不能當飯吃，歌曲也不能成就革命，但卻能真切地點燃公平正義的火種。而壓軸演出的金曲最佳樂團滅火器，在《島嶼天光》之後，更帶來「臺灣文化協會」會歌，把台灣各時期的變遷及特色，也繼續下一段追求自由的旅程，傳達音樂會「百年追求」的真諦。

兩個小時的節目，深刻誠懇，跨越了古典與現代音樂，融合電影、繪畫、雕塑、文學、詩詞、攝影及舞蹈作品，演出陣容跨領域、跨世代，更跨族群，令人眼睛為之發亮。

綜觀這兩場音樂會，演出者包括高雄市交響樂團、朱頭皮、曹雅雯、葉名樺、鄭宜農、馬彼得校長、台灣原聲童聲合唱團、吳志寧、吳晟、林生祥、鍾永豐、大竹研、連俞涵、焦安溥、以莉・高露、金其禾 Dudu King、PUZZLEMAN、滅火器等，幾乎沒有冷場，引人入勝。

甫落成啟用不久的北流、高流的嶄新舞台，彷彿成為呈現歷史見證的舞台，除了硬體設備，起落挪移，神速精準，背景影片圖像，栩栩如生，高雄市立交響樂團指揮楊智欽，頂著一頭新捲髮，帶領擴大編制KSO成員，霸氣十足，呈現改編過管弦樂曲，細膩入微，層次分明。

尤其，令人驚訝的是，交響樂型態，卻又結合閩南風味、客家心曲、山地原音，甚至流行嘻哈，挑戰性極高，為了差異化，高雄場多了有趣彩蛋。

值得一提的是，高流音樂會尾聲時，白色傳單從天而降，灑滿會場，那是回應1923年，蔣渭水等人到東京進行第二次台灣議會期成運動請願，由台灣第一位飛官謝文達，駕飛機在東京上空散發10萬張空飄傳單，彷彿回到時空膠囊中，文化協會百年纪念音樂會，果然鋪天蓋地，滿天飛舞。

1800個席位的高流，觀眾熱情滿滿，手機燈海照亮每一個角落，令人感動不已。謝謝高雄市副市長史哲一番盛情美意，讓我有機會從北流，聽到高流，兩場音樂會下來，除了感恩、感動之外，還有身為台灣人的驕傲感。

只是心裏一直翻騰著：百年前社會菁英，留下跨越世紀的覺醒與進步典範，而我們，又將留什麼給我們的下一代，下一個百年呢？！

在2021年的歲末年尾，紀念「台灣文化協會」百年系列活動，逐漸接近尾聲，我們在敲鑼打鼓、賣命演出之後，下一步是什麼？值得大家咀嚼深思！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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