西班牙衛生當局表示，近70名在一家醫院加護病房工作的醫師、護理師，在參加完一場百人耶誕派對後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應。

路透社報導，安達盧西亞（Andalusian）政府表示，68名在馬拉加大學區域醫院（University Regional Hospital in Malaga）工作的醫護人員，確診感染了COVID-19。

衛生當局表示，他們正在調查感染源，但補充道，那68人全都參加了12月1日舉辦的耶誕派對，當時有173人參與。

衛生當局表示，那些確診者在參加那場派對前，全都進行了抗原檢測，或已打了疫苗追加劑。

當局表示，另一個可能的感染源，或許是提供給醫院工作人員的一頓大餐。那68名染疫者已出現輕微症狀。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）提出警示，盼民眾歡度耶誕節時，能對抗疫保持警戒心。

他在馬德里告訴記者說：「我們一定不能掉以輕心。」

安達盧西亞衛生當局已經提出建議，要其他公、私立醫院的員工，別參加耶誕派對。

在此同時，西班牙的巴利亞利群島（Balearic Islands）衛生當局表示，當地已有4起Omicron變異株確診病例。

當局表示，一名男子最近抵達巴利亞利群島，然後傳染給兩名家庭成員，而第4名確診者則是剛從南非抵達西班牙。

西班牙稍早通報，目前總共發現5起Omicron變異株確診病例。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1101207