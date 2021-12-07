【愛傳媒藺奕專欄】新竹南大路上有一塊招牌，提供一項服務叫「挽腋毛」。

為毛要挽腋毛？上網敲下關鍵字，結果跳出一條新聞：「巨乳小三曬露毛照！超黑一片網看傻！」

後勁很強就像金門高粱一樣的新聞標題是不是！這不點下去不是男人吧！

一點開，報導辣模艾蜜莉瑞特考斯基，高舉雙手露出濃密腋毛並大談女權，還誇她：「地表最性感小三」！

蝦米！我居然不知道她是誰，手指連忙急行軍敲下大名。跳出新聞：「產後11天襯衫大開洩雙球馬甲線！」

哇靠，實在太有趣了，當我興致勃勃準備往下搜尋，後腦勺突然一陣響亮的疼痛，妻的手掌像廈門解放軍的水鴨子渡海偷襲壓上來。

「馬甲線老娘也有看什麼看！」

「我只是好奇挽腋毛⋯⋯」

「腋毛？你的腋毛像麵條辣！」

不知道為何，妻碎唸的時候，我就很容易分神，上周在金門此刻在新竹，為什麼不說金門麵線新竹米粉、硬要把腋毛講成麵條？

夫妻是這樣，熱戀的女人就像盛開的花朵，妳是香草我是把噗水乳交融。

結婚一久，便像兩袋臭味相投的垃圾，無法回收的兩袋垃圾鬥起嘴，簡直像兩個笨蛋，單打雙不打，招招打不到要害，招招孩子氣。

吵歸吵，就算吵贏了馬祖和金門又如何，整塊大陸都丟了呀，看著她還是得喊媽祖，不如安靜地裝傻，好好吃上一頓，很快對岸便又燈火通明了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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