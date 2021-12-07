【愛傳媒張若彤專欄】我們再多聊點「四萬塊換一塊」的事情。

似乎流傳著一種說法，認為問題不是出在「四萬塊換一塊」，而是出在 國民黨政府對於惡性通膨難辭其咎。OK，我們今天就是要談這個。

當然，首先我們必須要先肯定這個風向的轉向，比起把有黃金做後盾、與美元聯繫的新臺幣政策妖魔化，這個把矛頭指向惡性通貨膨脹的作法，是一個相對進步的說法。

惡性通膨是因，新臺幣（四萬塊換一塊）政策是果、是因應惡性通膨的手段。當我們要找人負責的時候，將究責的對象從「挽救」惡性通膨的，轉移到「製造」惡性通膨的，這是它進步的地方。

不過，進步不進步，也是要看相對於什麼而言。歷史是連續的，如果我們再往前追溯，這個惡性通膨，又是什麼的「果」呢？

目前通行的說法，大概是兩個。一個是錯誤的經濟政策（特別是發行金圓券），另一個則是內戰（還把台灣拖下水）。我們分別來看。

首先講一下經濟政策這個部分，很多人對於這段時間的理解，僅及於經濟最後崩潰的那個局部，而沒能看看整個過程是怎麼跑的。這也導致大家只會痛罵國民黨以金圓券搜刮人民手上的黃金，而沒有發現，在更早之前，國民黨政府撒到民間的黃金更多。

是的沒錯，更多。

我說的就是在戰後初期，具體來說是1946年3月到隔年2月（即二二八事件爆發的那個月），央行釋出國庫黃金，向民間回收在戰時過份發行的法幣，以安定通貨膨脹。

這段期間，央行釋出了國庫589萬盎司中的352萬盎司的黃金。我們知道，後來四萬換一塊的時候，新臺幣是有80萬兩黃金做發行準備的，前述整理法幣期間向國民釋出的黃金，大約是新臺幣黃金準備的2.5倍，而所謂金圓券向國民搜刮到的黃金，大約是1.2倍。

在國民黨政府整理通貨、安定民生的同一時間，內戰的另一方中國共產黨，正在其控制的區域內，以其發行的紙幣強制收購區域內的黃金現貨。前面那個回收法幣的政策為什麼到1947年2月？就是因為1月份是國共互撤談判代表的時刻，那是戰爭全面開打的信號。

OK，這就要講到內戰。

嗯，其實到底是不是「內戰」，完全取決於你怎麼定義。中華民國誕生之後，要找到一場背後完全沒有境外勢力的內戰，其實是很困難的，更何況國共內戰，還疊加了「廢除私有財產制」這個共產主義國際輸出的大題目。

所謂的內戰造成惡性通貨膨脹，這在一般的情形來說並沒有錯，但在國共內戰中，內戰反而是挽救私有財產制的一環。

正因為「戰爭」這個因素存在，導致純經濟面的歸因分析變得十分可疑，所謂「匈奴以殺戮為耕作」，戰爭可以憑空創造權利，或使權利憑空消失，財富可以打破因果鏈瞬間移動。我在念法律系的時候，「中華民國刑法」就被法律系的大家戲稱為「致富寶典」，累積財富最簡單的方式，都給大家整理好寫在裡面了。戰爭，就是一種把中華民國刑法打爆的、更有組織、更有藝術的方式。

近年來有所謂日本侵華期間，從中國取得了折合6000公噸黃金（約150個新臺幣發行準備黃金）的說法，即所謂「金百合計畫」，詳情我沒研究查證過，不知真假，但在本地台灣，是有過以下這樣的事情：

日本在戰爭中，從南洋搜刮了大量鑽石，在1945年春天先運到了台北，打算再運回日本，不料鑽石專機剛起飛，就遇到盟軍飛機來襲，只能緊急逃回台北機場，在降落時被盟機擊落，鑽石灑滿了機場跑道。

當時日軍動員了台北第一高女的學生（在當時幾乎全為日籍女學生）去撿，最終撿回的不及半數，據稱尚未尋獲的有上萬顆，當年《民報》的記者，訪問到了一個被動員的台籍女學生證實了這消息，她撿到兩顆，還交給了現場督導的日籍老師。（〈鑽石鑽石鑽石，大量撒埋臺北機場〉，《民報》，1946年7月11日）

在更早之前，大約是在九一八事變後、七七事變前，中華民國的白銀，在禁止出口的政策下依然大量外洩，當年的日軍，就是公然在長城沿線收購白銀運往關外，關東軍甚至直接殺進華北，將中華民國的緝私員繳械，掩護中華民國境內的白銀走私活動。除了白銀，還有由軍方掩護的毒品販運，不客氣的說，其中也不乏日籍台灣人參與。

有個說法，說如果我們不多留點心的話，人會天然傾向厭惡那些被壓迫的、而喜愛那些壓迫人的，誠哉斯言。中華民國從建國以來，苦難就沒停過，如果你是臺灣人，理應要更能夠同理她，因為臺灣曾經淪為殖民地，中華民國更慘，淪為「次殖民地」，要伺候的宗主國還不只一個。

這麼爛的基礎，風雨飄搖下還是挺過來了。千言萬語，除了感謝那些可以被喚起的民眾，就是要感謝那些以平等待我的各國朋友。哪怕是做不了永遠的朋友，依然感謝。

四萬塊換一塊的妖魔論，本身就是一個無厘頭的政治宣傳，完全不值一提。我們樂見對於這件事的討論，回到相對更為根源的惡性通貨膨脹之上。但我們同時也要呼籲，惡性通膨也並不能道盡一切。

在怪罪醫生拉不回急轉直下的健康之前，我們是不是也該想想，更早以前，身體是怎麼被糟蹋的？

作者為《究竟二二八》作者

照片來源：作者臉書截圖。

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