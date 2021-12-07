中新經緯用戶端7日報導，大陸易居房地產研究院6日發布《2021年11月全國40城新建商品住宅成交報告》(下稱「報告」)顯示，11月大陸40城新房成交量創近10年單月新低，預計短期內還將繼續向下探底。

據了解，40個典型城市包括北京、上海、廣州、深圳4個一線城市；蘇州、福州、南京、青島等18個二線城市；以及揚州、東莞、溫州、岳陽等18個三四線城市。

報告資料顯示，2021年11月，易居研究院監測的40個典型城市新建商品住宅成交2014.0萬平方米，為近10年表現最差的11月。從增速來看，11月成交量環比下降4.3％，同比大降39.4％。

報導稱，臨近年底，部分開發商由於資金面緊張和年底衝刺規模業績，會加大推案力度，打折促銷現象也會增多。不過，報告認為，在樓市預期已經明顯轉變的情況下，成交量短期內恐怕難以增長。預計40城新建商品住宅成交量仍將繼續探底。

此外，報告顯示，1-11月40城新建商品住宅累計成交面積同比增長2.6％，增速較上月回落5.3個百分點。預計全年40城新建商品住宅成交面積同比增速將由正轉負。

報告顯示，一、二、三四線城市1-11月新建商品住宅累計成交與去年同期相比增速均收窄，增速依次為23.7％、4.9％、-8.3％，較上月分別收窄8.7、5.1、4.7個百分點，預計12月將繼續回落。

具體來看，11月一線城市同比增速最高。報告認為，一是由於去年同期基數低，今年前2個月同比增速衝高幅度最大，因此降溫狀態下雖然整體回落速度相對最快，但整體水準也高；二是目前一線城市還存在限價盤，其新房市場熱度猶在。

三線城市增速已於10月率先轉負，11月同比降幅繼續擴大。報告認為，一是今年2月三線城市衝高幅度最小，因此目前增速整體水準最低；二是三線城市開發商推案量較大，容易供大於求，使得市場更快惡化。

分城市來看， 1-11月40城新建商品住宅成交面積累計同比增速排名前十的城市依次為：廈門、珠海、杭州、北京、福州、深圳、南京、武漢、上海、成都。排名後五位的城市分別為洛陽、惠州、淮安、南寧、韶關。

從城市特點來看，排名靠前的城市主要為一線城市和部分強二線城市，而排名靠後的城市主要為三線城市。其中，浙江降溫最為顯著，主要原因是去年同期浙江樓市偏熱，基期值較高。

比較有代表性的是城市是寧波，1-11月新房成交累計降幅為17.3％。今年1月，寧波新房成交量一度達到187.4萬平方米，但11月僅成交63.9萬平方米，和年初的火爆行情相比，年內縮水高達65％。