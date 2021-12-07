台積電創辦人張忠謀昨（6日）到司法院演講，被問及台灣能否有下一個護國神山時，張忠謀坦言「難」並認為要在台灣找到一個有潛在優勢，又對世界相當重要的行業，不是一件容易的事。張忠謀的看法引起網友們熱烈討論，許多人認為，當初台積電是在政府與民間大力合作下才誕生，而目前的執政者缺乏遠見，要找到能影響世界的產業確實不容易，現在是在吃老本。

張忠謀昨受司法院之邀，以珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢為題發表演講，並接受提問，當張忠謀被問到台灣能否再有下一個護國神山時，他直說難，「假使護國神山的定義，是對全世界重要，台灣又有高市場占有率的行業，那就要在台灣找一個有潛在優勢，又對全世界重要的行業，又有創新產品或商業模式，加上多年經營及努力，答案是難。」

事實上，這並不是張忠謀第一次發表此看法，今年4月他出席2021大師智庫論壇時就曾表示，半導體晶圓製造是攸關民生、經濟與國防的重要產業，是台灣第一個在世界競爭中得到相當優勢行業，得來不易，能守住亦不易，呼籲政府、社會與台積電努力守住，「首先，要找一個台灣有潛在優勢、又對全世界重要的行業，第二創新產品或商業模式，第三則是多年經營及努力，綜合上述條件，要找到下一個護國神山，難。」

張忠謀的看法引起《PTT論壇》與《Yahoo新聞》的網友們熱烈討論，許多人都認同張忠謀的看法，並點出台積電的誕生是天時地利人和，有政府的扶植、培養人才甚至是重金投資才能成功，「執政者沒遠見，現在就是在吃老本」、「看看現在有沒有李國鼎這種人就知道了，答案是沒有」、「護國要很關鍵產業，GG以外還真的沒有」、「要有李國鼎、趙耀東及孫運璿這樣的人，為國為民，這三個人身後幾近家徒四壁，檯面上有誰？」、「坦白講現在都在吃老本，看不出檯面上誰有遠見」、「當初真的孫運璿跟李國鼎有遠見，唉」、「執政沒遠見，短視見利，當然難了。」

儘管如此，有網友認為，台灣在不少產業都是隱形冠軍，用遍地開花的方式去思考，或許也是可行的方式，「的確很難，但哪個成功的公司很容易？」、「電動車產業鍵呢？電池重要關鍵零件，化學或更小的東西」、「其實巨大跟美利達聯合，差不多就是腳踏車界的護國神山」、「IC設計啊，從半導體產業鏈去找應該會比較快吧。」