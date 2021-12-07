高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，傷口三天後還無法結痂。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞痛毆案持續延燒，不僅滿身血被逼迫拍下的19秒惡魔「逼供片」也被公諸於世，連被逼迫寫下自白書，根據《鏡周刊》揭露，高嘉瑜在自白書中，被逼迫承認自己長期浪費納稅人公帑雇用馬文鈺表達相當後悔。

此外，林秉樞暴打完高嘉瑜後，還拍攝了一段她奄奄一息、躺在床上的19秒逼供片，如今逼供片截圖也曝光，只見高嘉瑜左手有明顯長條狀血痕，整個人神智不清，因右臉腫脹還敷著藍色冰敷袋，面對林秉樞接連追問，她只能回應「嗯、嗯、嗯」。

週刊爆料林秉樞因不滿高嘉瑜的回答，因此在她稍晚清醒後，要求她戴口罩、拿著親手寫的自白陳述書拍照，才放高嘉瑜到立法院簽到，還要求她必須全程保持手機通話不得掛斷，否則自白書及影片將會被公布在網上。

高的律師李永裕6日上午到新北地檢署遞送新的事證，包括11月12日林秉樞對高嘉瑜施暴後逼迫錄下的影片，內容是高受傷後，奄奄一息躺在床上，遭到林逼問，高回答「是」，若不回答即遭受暴力對待，證明所謂的「自白書」是受脅迫簽下。

李永裕表示，逼供影片是存在高的手機內，而「自白書」則由林保留，影片能證明高遭受脅迫寫下，不應稱為「自白書」，而是「脅迫書」。