耕興（6146）公告2021年11月合併營收為新台幣3.5億元，年增10.87％；累計2021年1～11月合併營收為新台幣39.09億元，年增22.19％。

元宇宙商機帶動新一波連網終端裝置的新型態應用，加速高階無線技術不論是5G或WiFi 6E於終端市場的滲透速度，從上游晶片大廠開始推出常時連網與行動遊戲專用裝置晶片可見一斑，由於虛擬實境3D影像繪圖效能的提升帶動龐大的數據運算傳輸，未來不論是商務型或是電競型內建5G／WiFi6E高速連網的行動筆電與帶有WiFi 6E的5G手機產品應用勢必成為趨勢。

耕興表示，應用最新WiFi 6E技術的模組，接下來將會陸續內建到AP、Router及CPE各項終端產品上，耕興在WiFi 6E終端產品的檢測市場占比超過一半以上。從最新發表的手機晶片皆開始內建WiFi 6E的規格來看，可以預見明年應用WiFi 6E技術的終端產品市占率將會比原先預期的成長率大幅提升，進一步帶動耕興明年檢測收入的成長。