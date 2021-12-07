經濟部王美花部長與美國商務部Gina Raimondo部長於本（110）年12月7日視訊會談，宣布共同建立台美科技貿易暨投資合作架構（Technology Trade and Investment Collaboration Framework，TTIC），以促進台美雙邊貿易、投資擴展及產業合作，達成關鍵供應鏈多元化目標。

這是近年來台美間又再增加的高階官員經貿對話，對台美經貿發展具有指標意義。王美花表示，台美是長期可信賴之供應鏈合作夥伴，雙方於半導體、5G、電動車及其零組件等領域，均深具合作潛力，台美TTIC可結合雙方廠商之互補優勢，擴大雙向投資，深化雙邊經貿連結。

王美花表示，我方也希望在各項合作基礎上，進一步與美方攜手拓展第三國基礎建設，以及協助我業者參與美國重建美好（BBB）計畫。經濟部表示，王美花及Raimondo部長在這次會談中討論台灣在全球供應鏈所扮演關鍵角色，以及台美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資合作的重要性。

台美雙邊經貿關係深厚，2020年美國為我第2大貿易夥伴，台灣則是美國第9大貿易夥伴。COVID-19疫情之下，台美貿易仍逆勢成長，2020年台美貿易總額超過830億美元，成長2.38％，2021年1至10月雙邊貿易額超過855.9億美元，較去年同期成長26.19％。此外，美國是我第3大外資來源國，亦為台灣主要技術來源。