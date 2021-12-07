鄧佳華多次向MOMO台的香草姐姐（李宜軒）公開示愛，讓女方不堪其擾，日前宣布跳出舒適圈，從親子台畢業，這讓他感概：「本來想當MOMO親子台哥哥，宜軒不在了，當哥哥也沒有任何意義」，這讓前成員的「果凍姐姐」楊晨熙怒斥：「當親子台哥哥目的是為了追女生？」

MOMO家族成員香草姐姐（李宜軒）日前證實從momo親子台畢業，要換另一個身分重新開始，對此鄧佳華不捨發文：「雖然之前早有耳聞妳要離開，我想不到會這麼快，希望妳會越來越好，對妳的愛呈現靜止狀態，我不知道繼續愛妳是正確的嗎？」不僅開直播吐露對宜軒的愛意，最後更對著鏡頭爆哭，並且久久不能言語。

MOMO台前家族成員的「果凍姐姐」楊晨熙，對於鄧佳華的言行相當傻眼，直呼：「當親子台哥哥目的是為了追女生？」對此，鄧佳華轉發該留言並回應：「果凍姐姐不是這樣的，但也是這樣的」，網友則是留言嘲諷：「整天幻想不如面對現實，只能說牛牽到北京還是牛」、「腦漿可能要換點東西，不然一輩子當魔法師」、「你這種追別人的方式會嚇死人，而且不會喜歡你，只會更討厭你」。

不過鄧佳華對於外界批評絲毫不在意，依舊對宜軒公開表明心意：「至少我這一生有好好努力愛過一個女生，這樣就夠了，我走的路跟妳走的路是完全不相同的，發展的舞台也不一樣」，讓所有人看得相當傻眼。