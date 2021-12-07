麻將在台灣跟日本都是國民運動，日前PTT鄉民分享了職業麻將選手岡田紗佳的美照，擁有170公分身高堪稱模特兒級女神，與外貌匹配的是絕不含糊的麻將技藝，她曾經胡出日本麻將中最高役種之一的「九蓮寶燈」，令鄉民大讚才貌雙全，還說「想跟她瘋狂打牌！」

PTT鄉民在表特(beauty)版貼文分享，岡田紗佳最近推出名為「同居生活」的數位寫真，幻想和G罩杯雀后的流鼻血同居場景，令鄉民看了血脈賁張狂讚，除了34、23、33的窈窕三圍外，鄉民對她的麻將本領也盛讚不已，直說「身材長相頭腦都超高級的啊～想娶！」

擁有豐滿上圍與與修長美腿的岡田紗佳是中日混血，小學時在上海與外婆生活時學會麻將，長大後返日當模特兒、出過寫真集，她於2017年晉升日本職業麻將雀士，廣受日本各麻將相關節目歡迎，2018年她還在節目中胡出日本麻將最高役種之一的「九蓮寶燈」，令所有粉絲刮目相看。

PTT鄉民看了她最新分享的同居寫真，忍不住大讚「很正，打扮後蠻可愛的」、「有些角度像黑嘉嘉」、「這個長腿不錯」、「本來想大聲斥責，但實在太大惹」、「想被她胡」、「想碰她的二筒」、「真的想瘋狂打牌」、「奶腰腿三位一體」、「光是胡過九蓮寶燈就夠她吹一輩子了」。