行政院長蘇貞昌昨（6）日前往台大醫院接種第2劑AZ疫苗，指出疫苗不夠的時候他不和大家搶，但近日民眾對疫苗興趣缺缺，他因此馬上前往接種第二劑疫苗，並呼籲民眾儘快接種增加疫苗覆蓋率。不過國民黨台北市議員羅智強就質疑「沒人要打的是高端吧」，認為打高端的民眾被蘇貞昌耍了，怒批蘇貞昌根本是「高官版的林秉樞」。

日前爆發嚴重新冠肺炎疫情，民眾接種疫苗意願度高，第2劑疫苗覆蓋率已突破6成，但因近日疫情穩定，民眾接種意願也隨之降低，甚至有幾萬劑的莫德納疫苗會陸續在今日、9日及12日到期，中央流行疫情指揮中心因此緊急推出優惠活動，民眾只要在9日前接種莫德納疫苗就可領到100元禮券。

而蘇貞昌也在6日上午前往台大醫院接種第2劑疫苗，接種的品牌是AZ，他強調「疫苗不夠我不搶」，但因為現在疫苗充足，且各種品牌都有，在疫情逐漸穩定的狀況下，民眾對疫苗興趣降低，他因此進行接種，並呼籲民眾儘速接種疫苗，讓台灣更安全。

但羅智強就忍不住表示，蘇貞昌打第二劑AZ得意的說「沒人要打我就率先」，讓他感到相當無言，直言「你不是早該打二劑高端了嗎？沒人要打的是高端吧！」

羅智強說，77萬打高端的被蘇貞昌當白癡耍，質疑「這算不算另外一種『國家暴力』？」怒批「蘇貞昌是高官版的林秉樞」。