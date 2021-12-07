亞馬遜網路服務公司（AWS）本周以AWS Graviton3邁入下一個Arm的技術里程碑。在複雜的運算工作負載部分，它能提升超過25％的效能。此外，Graviton3在機器學習、遊戲與媒體內容解碼方面，則可達到兩倍的浮點運算效能。在加密型的工作負載上，運算速度可快上兩倍。Graviton3可支援bfloat16數據，在機器學習工作負載的效能上可大幅提升至三倍。在提升這些效能表現的同時，卻還能減少多達60％的能耗。

AWS也同時發表基於Graviton3處理器的C7g應用實例，現已開放預覽。C7g是由Arm Neoverse驅動、第一個支援DDR5的雲端應用實例，提供更多的記憶體頻寬，釋放出更高的效能。目前包括Twitter等AWS客戶已開始在C7g Beta版應用實例進行測試，與前一代C6g相比，已有20％～80％的效能提升。

Arm基礎架構事業部資深副總裁暨總經理Chris Bergey表示，資料中心的工作負載與網路流量幾乎每兩年就增加一倍，因此效能功耗比的優勢，對於防止運算碳足跡的持續增加，可說相當重要。Arm在雲端市場的成長，為開發人員提供一個新選擇，並藉由在每核心的基礎上提供持續的效能與擴充性，讓他們得以永續地創新，進而實現擴大效能與效率的結合，帶來領先業界的最低總持有成本。從AWS Nitro到2018年Graviton應用實例的首度推出到現在，AWS對於展現Arm IP為雲端運算市場帶來的優勢，持續扮演關鍵的角色。

亞馬遜網路服務公司（AWS）於2015年收購Annapurna Labs時，即抱持著藉由Nitro系統改變提供雲端服務方式的願景。如今，Graviton已進一步延伸了這項創新目標，在整個基礎設施中為客戶提供更多選擇與最佳的用戶體驗。隨著AWS從雲端到邊緣的產品逐步擴展，Arm與AWS的持續合作過程中也浮現對特定運算與日俱增的需求，以釋放次世代基礎設施的真正潛力。