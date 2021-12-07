電子檢測廠商東研信超（6840）公告2021年11月合併營收為新台幣7851萬元，較去年同期成長25.43％，主要受惠5G、WiFi6/6E相關技術的檢測需求暢旺，公司接獲的產品檢測案件量持續增加，並帶動11月合併營收維持月增表現，連續5個月創下單月歷史新高，今年1～11月累計合併營收7.58億元，則較去年同期成長23.18％。

5G在2020年商轉後發展迅速，除了手機、筆電、穿戴式裝置等行動通訊產品，並延伸至智慧家電、物聯網與車聯網等產品，擴及居家、交通、醫療、環境保護等生活範圍。

東研信超指出，5G技術帶動更多的新型態應用逐步落實商品化，除原有保持穩定成長的手機、筆電與穿戴式裝置等檢測需求外，近期公司亦陸續接獲智慧家電衍生出的物聯網裝置，與擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等產品檢測訂單，5G新技術引爆的龐大檢測商機，從公司連續5個月合併營收創下歷史新高來看，已有明顯感受。

根據國際經濟分析機構研究指出，預估到2035年，透過5G驅動的全球經濟活動規模將超過13兆美元，而目前全球5G滲透率低於10％，顯示還有極大的發展空間。東研信超表示，公司客戶群體分散，可檢測產品項目廣泛，現有檢測訂單遠高於旗下檢測實驗室產能，在24小時運作下，檢測能量仍相當吃緊，因此公司已於台灣及中國共三處實驗室進行檢測產能擴充，期即時消化手中檢測訂單，並有更充足的檢測能量，面對未來的檢測需求。

東研信超看好5G NR、WiFi6/6E等通信技術發展，在滲透率逐漸提高下，應用範圍會遍及物聯網、自駕車、擴增實境及虛擬實境等市場，檢測產品將會更加多元化，公司預期在5G、WiFi6/6E等先進網通檢測的營收占比持續拉高下，營收獲利表現都將再創佳績。