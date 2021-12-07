通訊軟體LINE旗下的手機行動支付LINE Pay發生交易個資外洩，約13萬3000多件交易資訊一度被上傳到網路上公開，其中包含日本用戶5萬多件，以及台灣與泰國用戶8萬多件。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞、日本電視台等各媒體報導，LINE Pay外洩的交易資料是從2020年12月26日到2021年4月2日期間，曾參加特定宣傳促銷活動的用戶，其中包含日本使用者5萬1543件、台灣與泰國使用者8萬1941件。這些外洩的資訊曾被存取11次。

LINE Pay外洩的資訊包括用戶的交易日期與金額、用戶與加盟店識別碼等，若加以解析，可得知用戶姓名等個資；不過沒有直接洩漏姓名、地址、電話、信用卡號碼、銀行帳戶等資訊。

報導指出，這些交易資訊會外洩，是因為進行點數調查的集團公司員工，誤將檔案上傳到軟體開發者使用的原始碼代管服務網站GitHub，從今年9月12日到11月24日在網路上任何人都可以查閱。

LINE Pay對此事道歉，表示誤上傳的檔案現在已經從網路上刪除，並已通知交易資訊遭外洩的用戶，目前未發現有用戶因此受害。

LINE Pay今年6月時的日本用戶約為4000萬人，11月下旬在日本曾發生一度無法交易約1小時，以及重複交易2萬5000多件等問題，兩件問題之間的關聯性不明。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1101207