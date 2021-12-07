八家將是台灣傳統文化之一。一名嫁到台灣的法國正妹Lily，4年前在高雄看到八家將時，就被八家將文化吸引，甚至想要嫁給從事八家將的男生，沒想到後來在台北捷運被一名男生搭訕，兩人交往、結婚，現在嫁到高雄，她幸福地說「雖然先生不是八家將，但這是一個很棒的選擇」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳的影片中，來自法國的Lily指出，4年前到台灣高雄旅行，當時第一次看到八家將，從服裝、妝容及手拿的器具，都讓她非常震驚，尤其是音樂，讓她想隨著起舞，「台灣不是只有101大樓，八家將真的很有台灣文化，太酷了」。

Lily透露，某天她和一頭金髮的同學在台北搭乘捷運，發現有一個男生不斷盯著她們看，接著金髮的同學先到站，換她下車後，結果這名男生竟跟她同站下車，還向她要聯繫方式，兩人在通訊軟體上聊得非常愉快，就決定約見面吃飯。

Lily表示，一開始答應對方邀約卻反悔，反覆思考過後決定請對方到家裡，接著就發生「人盡皆知」的事，她說這名男生完全改變她對台灣男生的刻板印象，兩人交往幾年後結婚，她跟男方一起回到高雄老家，她認為這是一個很棒的選擇，因為這讓她有更多機會能探索南台灣的文化，包括八家將，「雖然遺憾先生不是八家將，但是求婚讓我非常感動，我真的很開心可以當一個高雄媳婦」。