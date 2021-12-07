中風男騎車出外迷航 離家最近的超商要8公里遠

台中78歲郭姓老翁因中風導致腦力退化，雖平時可自主生活，卻又會突然忘記某些事物，日前他騎機車外出到住家附近超商買東西，卻突然迷失方向一直往前騎，直到他向最近的超商詢問，才知道自己竟騎到距離8公里外的南區！警方獲報到場，考量老翁狀況，研判其不適合再自行返家，便通知家人至派出所接回。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員徐紹軒、曾旻傑日前晚間6時許接獲南區南平路超商店員報案，稱有老人家迷失需要協助，警方到場後，郭姓老翁表示其家住太平區，稍早他外出要到附近的超商買瓶飲料，卻不知為何一直往前騎，因為天色太暗認不得路，身上又無攜帶手機，他進入附近超商詢問請店員報案求助，才知道自己竟然一路騎到南區。

警方見天色已晚，老翁又對附近路況不熟悉，欲協助通知其女兒至派出所接送返家，然老翁一副難為情的模樣，擔心麻煩家人，表示只希望知道回家的路怎麼走就好，然警方怕其再度走失，苦口婆心勸說之下，老翁才不再堅持，隨同警方返所休息，由警方協助聯繫家人前來接回。

老翁也向員警表示，其先前因中風造成腦力退化，很多事一下子就不記得，對於自己造成警方與家人的困擾感到很抱歉，警方與所內志工均在旁安慰，每個人都會變老，年紀大了身體機能退化都是正常，人平安最重要，老翁這才稍稍釋懷，十分感謝警方的協助。