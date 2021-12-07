搖滾男歌手杰伊菲利普斯（Jay Jay Phillips）留著狂野長髮，擅長彈奏電子琴，曾在2009年參賽《美國達人秀》（America's Got Talent）第四季，接著又報名第十二季，雖然都被淘汰，但他組樂團Mettal Maffia堅持音樂夢，儘管知名度普通，每次表演時仍吸引不少目光。不過，杰伊菲利普斯近日因感染新冠肺炎病逝，年僅30歲就離開人間。

根據外媒綜合報導，杰伊菲利普斯的43歲攝影師朋友Seph Lawless（塞夫·萊利斯）於3日證實惡耗，透露杰伊菲利普斯11月25日確診新冠病毒後，選擇在家裡獨自隔離並靜養，沒有去看醫生，他的女朋友5天後發現杰伊菲利普斯在家過世，塞夫沉痛地說，「JJ才30歲，在我認識他的十年裡，看起來總是很健康，所以這對我們大多數人來說都是一個打擊。」

據悉，杰伊菲利普斯生前沒接種新冠肺炎疫苗，確診前他告知親友準備要去打，想不到注射前就染疫，病情還越來越嚴重，最後慘遭奪命，他的父親也確診新冠，目前人在醫院治療，情況不太樂觀。

杰伊菲利普斯所屬的樂團Mettal Maffia也在官方IG公開聲明，「我們非常悲傷地通知大家樂隊成員／兄弟／朋友杰伊菲利普斯的離世，感覺仍然不真實，我們會努力調整，請尊重家人以及我們的意願，因為我們會花時間哀悼和處理不利的損失。」同時思念著杰伊菲利普斯，感謝對方教會他們多微笑。

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