「不好意思，沒辦法給你減重前的照片，」桃園敏盛醫院心臟血管內科主任陳念中笑著解釋，「因為減重前後實在差很大，大家都說我整個人體態和外表看起來變得很有精神，這種對比很可能被網路不肖業者盜用照片去賣減肥藥。」現在的陳念中醫師，體態相當有魅力，笑起來也非常的爽朗。

●忙碌、壓力＋缺乏運動 中年鮪魚肚上身 心臟醫也難控自己體脂

陳念中醫師回想，從住院醫師到主治醫師，終年忙碌的看診與值班，曾讓他不但沒有時間運動，三餐也不定時，要不是久餓，就是大吃；也常累到一下班就只想睡覺。

「我的身高大概174公分，最胖曾經來到89公斤，體脂肪30以上，」陳念中醫師說，看著自己5年前的照片，頂著鮪魚肚、駝背、肉鬆，整個人體態看起來比實際年齡大了好幾歲，連自信心也相對低落，躲在滿身的脂肪下。

更令陳醫師困擾的是，忙碌、壓力和不良生活習慣，讓他苦於胃食道逆流。「我自己是心臟科醫師，身體狀況卻快比患者還差。不做些改變是不行的！」他終於決定把平日給病人的建議，好好用在自己身上，身體力行。

●心臟科醫師的減重處方1：規律運動

陳念中醫師說，剛好那時搬了新家，於是添購了幾種健身器材，打造規律運動的環境，讓自己不要再拿天氣當藉口而不運動。他至少每天在家快走或跑30分鐘，並且配合重量訓練。

「一開始的減重效率很慢，因為那時的體力不好，不夠支持我想要的運動量，」陳醫師說，從開始運動後，花了5年漸漸養成習慣；到了近3年，體重才有明顯變化，並且身體也進入「不復胖」的階段。

→秘訣：跑步機設定坡度：陳念中醫師說，他習慣將跑步機坡度設定為6左右，這樣的坡度讓腹部得以用力，對於消除鮪魚肚有累積性的效果。

→秘訣：運動搭配紓壓嗜好：除此之外，陳念中習慣在運動時，一邊追劇當作複習語文，或是一邊健走一邊唱歌，不但鍛鍊心肺功能、肺活量，還讓運動時間變得更有趣又能紓壓，當然更能夠養成習慣。

→有氧強度建議：

陳念中醫師特別提醒，「每個人體能不同，但可以用(220-年齡)X0.85，計算每分鐘該達到的心跳速率，以這樣的速率持續維持30分鐘不中斷，才是對心血管有效維護的有氧運動。」

以健康的50歲壯年人為例，強化心血管的運動，建議達到讓心跳每分鐘144次的強度並維持30分鐘，才是有效。若已是慢性病患者，最好先諮詢醫師，共同找出最適宜的強度。

●心臟科醫師的減重處方2：務必定期健檢 了解自己的身體數值

陳念中醫師指出，尤其是年過中年者，更需要定期健康檢查並了解自己的血壓、膽固醇、血脂、三酸甘油酯、血糖等數值狀況。像他自己的膽固醇在及格邊緣，就必須有意識地注意：減少攝取高膽固醇或高油、高糖、高鹽的食物。

→如有需要藥物調控三高，一定要謹遵醫囑，不要自行增減或停藥。

●心臟科醫師的減重處方3：調控澱粉與高膽固醇食物攝取量

「澱粉類一定要吃，但是份量要減少。」從維護心血管健康的角度出發，陳念中醫師原本每餐都要吃一大碗飯，現在減半到小半碗。

「藥物控制與不人道飲食法、斷食法都難持久，很容易復胖。」陳念中醫師說，自己採用運動習慣加上澱粉減量的雙重調控法，注意均衡飲食、多吃原型食物、不偏食，只是在數量上減少。如此一來，不但體重數字有感下降，最讓陳醫師開心的是，困擾多年的胃食道逆流，竟然隨著體重變化不藥而癒。

他得意地說，跟著自己的減重處方，現在體重維持在73-74公斤左右，體脂肪來到18-20上下。原本的駝背、肉鬆因為運動而獲得改善。他整個體態不但變得挺拔緊實，自信心也隨著提升，精神變得更好。

有氧運動搭配啞鈴重量訓練，於減重過程中同時增加肌肉量。（圖／陳念中醫師提供）

●救回同業醫師友人 深感「心血管暢通 日子就正常了」

陳念中醫師說，小時候看到奶奶受到乳癌折磨，就此許下當醫生救人的心願。行醫多年來，深深感受到「打通心血管，就能讓瀕死者重回正常生活」是多麼開心的事，這是身為心臟內科醫師最大的成就感。

近日他才為一位開診所的同業做了緊急心導管手術，讓他從嚴重心肌梗塞逃離，現在醫師友人依舊執業，生活一切正常，照樣在醫療線上貢獻己力。

「心臟科的病患，很多是可以治癒的。只要緩解病患的症狀，就能讓他們不用受盡痛苦，也有機會恢復健康。」陳念中醫師以身體力行，見證自己平日給患者的醫囑建議，不但成功減重，更有效紓解心血管與腸胃道負擔。

「我太晚注意到自己的體態。如果早個十年，現在可能會更好！」陳念中醫師不禁有感而發。「但養身、運動之道，只要開始實踐，永遠都不嫌晚！」