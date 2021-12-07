韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增4954例確診感染COVID-19，64例病歿；確認感染COVID-19變異病毒株Omicron的人數則增加12例至36人。

新增12例Omicron感染者包括來自南非共和國的3例境外移入及9例本土案例，本土案例感染路徑預計在之後的例行記者會中公布。

韓聯社引述首爾市政府說法報導，最新確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒株Omicron的患者中，包括正就讀韓國外國語大學、慶熙大學、首爾大學的3名外籍留學生。

外國語大學至14日為止課程皆改為線上授課，確診學生曾出入的圖書館等設施，至11日為止將限制使用。首爾大、慶熙大也正就確診學生居住宿舍進行防疫作業。

韓國防疫當局日前確認一對自奈及利亞返韓的牧師夫婦感染Omicron，兩人所在的仁川市某教會隨後陸續出現確診者，3名確診留學生據悉也曾出席該教會舉辦的活動。

韓國單日確診人數在5日一度降至4325例後，再次回升至近5000例，其中30例為境外移入，4924例為社區感染，其中2120例位於首爾市內，1321例位於京畿道，仁川則有251例；非首都圈以釜山160例最多。

韓國COVID-19病歿人數新增64例，累計達3957例。危重症人數則來到774例新高。（編輯：周永捷）1101207