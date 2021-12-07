老闆不想賺錢了？一名女網友日前到桃園某間金飾店看中一個金手環，想試戴卻被老闆嗆「你又沒錢幹嘛看」，不僅瞧不起她還不願意拿給她試，讓女網友非常錯愕，怒PO上網。

這名女網友在臉書「爆料公社」發文，指出昨天她在某金飾店櫥窗相中一個金手環，走進店裡問價格，結果老闆冷眼看她，吐出一句「你又沒有錢幹嘛看」，連拿出來給原PO試戴都不願意，原PO先是以為自己聽錯又再問一次，卻被老闆反嗆「你又不會買幹嘛看」，讓原PO錯愕走出店裡，走到附近店家看到一模一樣的手環，立刻買回家，但她也無言「我長得真的很窮嗎？」非常驚訝居然有人做生意是看穿著。

之後原PO查詢店家的Google評價發現，該店幾乎全是1星負評，不只她一人被老闆冷眼，許多人都指出老闆態度惡劣，還曾嗆客人「沒有要買就快走」、「不要進來」、「我在忙沒空」，誇張行徑讓原PO看傻。

文一PO出後，引起網友熱烈討論，紛紛留言：「可能老闆很有錢，嫌錢太多！不想賺」、「第一次看到這種老闆的」、「可能私底下做大買賣，銀樓只是個幌子」，還有人猜測這其實是老闆的套路，「其實兩間都是那個老闆開的，靠這個套路，已經賺了好幾棟房了」、「這一定是激將法，隔壁那間才是他真正的店」。