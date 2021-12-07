南韓直播產業發達，更有不少美豔性感的直播主，日前PTT上熱烈討論，一名直播主米拉許（__mirash）在開播時應觀眾要求，拉起內衣肩帶彈奶，短短幾秒的畫面就讓老司機暴動，然而其實這已經不是第一次她因為彈肩帶爆紅，過去也曾因此掀起熱議。

米拉許外型亮眼，還擁有傲人上圍，她時常在直播中「彈奶」，不時發出嬌喘喊：「好痛」，意外成為她的特色，還剪多支彈奶特輯，再搭配上輕快的音樂，觀看次數還十分可觀，除此之外，她也有自己Youtube頻道，常和粉絲分享日常生活和火辣好身材。

米拉許身材火辣，因為「彈奶」而爆紅。(圖/翻攝自YouTube)

這段被轉發到PTT的彈肩帶影片是米拉許7月的直播片段，當天她穿著綠色透膚Polo衫，隱約能看到裡面的法式內衣和深溝，當她一彈肩帶，白嫩的雙峰也隨之晃動，讓鄉民們都忍不住大呼，「把一整天的勞累都彈走了」、「聲音真的香」、「韓妹完全沒在跟你客氣的」、「太酥麻」。

直播主透視裝彈肩帶嬌嗔好痛 超巨車頭燈晃暈老司機：太酥麻

米拉許的IG擁有10萬人追蹤，過去曾因在頻道上傳彈肩帶精華配上莫札特G大調弦樂「小夜曲」爆紅，由於反應太好，她又推出了「續集」，當時才上傳短短不到2分鐘就吸引70萬次觀看次數，酥麻的聲音讓網友全都融化。