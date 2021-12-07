一名男網友PO文，分享他遇到的一名女網友，其特殊感情觀讓人大開眼界。對方自爆已有男友，卻還是會在外約砲，某日向砲友告白後遭拒，「暈船後被迫上岸」。原PO分享兩人對話，卻引來老司機提醒，年關前慎防仙人跳！

原PO在交友軟體遇到一位女生，原本正常聊天，聊著聊著尺度越聊越開，女方竟自爆向砲友告白被打槍，可是她覺得無所謂，只是不喜歡曖昧不明，甚至笑說「反正我有男友了」。感情觀讓原PO傻眼，直呼不可思議。

文章分享後，網友表示羨慕，「你們怎麼都能遇到這麼精彩的啊，我都遇不到欸」、「告白失敗沒關係，反正有男友了，我看了什麼」；也有女網友強調，「別一竿子打翻一船人，只有這女的愛玩、道德感低落，還是很多正常女孩在等待正常人好嗎」。

PO文更釣出不少老司機，提醒原PO小心仙人跳，「你以為你自己是誰，剛好遇到這種願意跟你分享的女生」、「先取得你信任，再問你要不要開房間，套路都一招」、「明顯來騙的」、「又到了需要年終獎金的季節」。