顏寬恒抨擊民進黨花費所有的心思，不是攻擊顏寬恒。就是攻擊盧秀燕。就是糟蹋這片土地的人民。（盧金足攝）

顏家在南屯的部分違建，工人今日展開拆除作業。（盧金足攝）

顏寬恒強調，民眾要的是這樣謾罵、抹黑、攻擊？抄家滅族？還是提出一個實質的政見，真正關心在地的需要。真正關心這片土地和人民的人。（盧金足攝）

顏家在南屯的部分違建，工人今日展開拆除作業。（盧金足攝）

顏寬恒與林靜儀第二選立委補選，因顏的家族招待所部分為公保地，戰火燒到南屯，台中市府要求在十二月十三日之前將違規的五百平方公尺拆除，顏寬恒7日坐上怪手敲下第一塊磚，發表1699字聲明，強調這是他弟弟房子，依法行政，該做就做、該拆就拆，也抨擊民進黨為選舉抄家滅族，「不是攻擊顏寬恒就是攻擊盧秀燕，糟蹋這片土地的人民」。

顏寬恒今早到南屯這處招待所，先頭戴安全帽，坐上怪手操作敲下大門圍牆第一塊磚，隨後工作開始作業拆除。

顏寬恒表示，這處是他弟弟的房子，只要有違法，絕不手軟依法辦理，該做就做，該拆就拆，公保地這件事情的本質上，2011年的時候，監察院就已經約詢內政部。

2013年糾正內政部，指正公保地長年侵害持有地主，30年到40年之久，造成什麼結果？造成政府劃編這些公保地之後，卻遲遲未徵收。讓地主想賣、也賣不掉，想蓋、也不能蓋，想等著被徵收，也等了幾十年。卻依舊等不到。

顏寬恒表示，當年規畫這些公共設施保留地的時候，錯估人口增長的速度，導致都市的機能，並沒有如同當初規畫的預期。需要這麼多的公共建設。最後造成幾十年來，這些土地都沒有辦法被徵收。也沒有辦法被利用。監察院甚至批判，公保地嚴重傷害憲法保障人民之生存權與財產權。要求內政部必須要去積極檢討公保地這件事，對不必要的部分應儘速解編。如果超過3、40年仍不徵收使用，更表示已無公共設施用地保留之必要。

他指出，曾推動的建設「南山截水溝」，當中有多少公保地的地主，也是困擾了30-40年。最後他解決了，那現在呢？包括全台灣所有的縣市政府，都在這近期的一到三年內。不斷的透過內政部所要求的跨區市地重劃，來針對公保地進行解編，或進行徵收，而這整件事情，是民進黨積極推動的。也是符合憲法人民財產權與人民公益的事情。

「寬恒將這塊公保地的違建拆下，但它卻凸顯了一個問題」。顏寬恒強調，確實有違建就該拆，但所有公保地的地主都面臨到，只能興建臨時建物。不能興建正常建物，這樣的困境。如果這是普通的土地，一切都是合法。但所有公保地的地主，是受害者。也是民進黨認同，受到權利侵害、違反憲法的受害者。這是監察院到民進黨政策都一致認同的事情。

他不滿的說，今天換成了他，卻成強占土地，強占兒童樂園，不管是兒童樂園也好，或者是公保地也好，都是過去政府所規畫，如今隔了幾十年卻無法徵收、無法兌現的政策。

現在已經開始改進，全台，包括衝在最前頭的桃園市長鄭文燦在內。各縣市都在積極進行，跨區市地重劃以及公保地解編。幕後推手是誰，是民進黨。

顏寬恒說，回歸到公保地本質的問題，本來應該是政府侵害人民權益，持有公保地的是受害者，「到了寬恒，卻好像買到了什麼風水寶地」，變成他侵占政府用地，要鄭重澄清是，所有公保地本來就是民間私人土地，本來就是民間用地。

他表示，這是政府過去錯誤的都市規畫，將它劃列為公保地，導致它的使用權限大大縮減，那今天公保地這件事是一回事，不過回過頭來我們講。從參選以來，高達數十上百件

，不管有或沒有，事實或者是編造。所有的攻擊、造謠、抹黑，現在民進黨選舉的主軸只看到這樣子的結果。

顏寬恒表示，對於中二選區在地人民，海線的鄉親。所有的需求、需要，不聞不問，隻字未提。花費所有的心思，不是攻擊顏他。就是攻擊盧秀燕。就是糟蹋這片土地的人民。

他強調，民眾要的是這樣謾罵、抹黑、攻擊？抄家滅族？還是提出一個實質的政見，真正關心在地的需要。真正關心這片土地和人民的人。