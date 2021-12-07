豐田（Toyota）汽車台灣製造廠－國瑞汽車頒發2021年度獎學金，今年共有31名大學生、83名高中職學生入選，總計發出142萬元獎學金。國瑞汽車表示，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，自2001年起設立獎學金，希望透過獎學金的頒發鼓勵莘莘學子努力向學，並對國內的教育發展貢獻心力。至今21年來，國瑞已累計頒發獎學金給近2600名優秀學子，累計捐贈的獎學金總額達2285萬元。

國瑞汽車總經理林永裕表示，國瑞汽車是TOYOTA在台灣，唯一授權的汽車製造廠，成立37年以來，一直秉持著落實在地製造、深耕台灣的理念，持續從母廠引進新設備、新技術，也致力提升國產化率，開發符合國內消費者需求的魅力車款，並同時在環境保護、慈善公益、TPS異業輔導、教育文化等各個領域積極推動多項社會貢獻活動，特別是教育部分，今年國瑞汽車增加「特別優秀學生獎」對於連續兩年獲得獎學金而且成績比上一回更進步，並維持90分以上的同學給予特別獎勵。此外，今年亦擴大增設技能交流學校與技職汽修科系學生名額，希望藉此鼓勵大家持續努力、勤奮向學。