為了提高國內疫苗施打率，指揮中心與全聯合作，設置近150間門市作為疫苗施打站，首站新北板橋大觀門市6日開打，只要來全聯施打疫苗的民眾即可獲得礦泉水、麵包，吸引許多民眾前往施打，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察今天開打首日引起超過3000筆網路聲量，有網友質疑施打動線、疫苗保存都是問題，痛轟「提出這政策到底多87」。

全聯設置疫苗接種站，一週吸引超過1萬筆討論。

全聯設疫苗接種站！柯文哲批「是要整死大家嗎」創聲量高峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察全聯設置疫苗站討論高峰落在12月3日，台北市長柯文哲抱怨這項政策讓地方措手不及，直言「這是整死大家嗎？」引起3268筆討論，柯文哲進一步表示，舊據點打不到五成的量，衛福部還要開新的接種點，質疑「疫苗預約系統失靈」、「中央與地方脫節」。

有網友提出，台灣偏鄉也有衛生所，不解為何要在全聯超商開施打站，提出「全聯施打動線、疫苗保存、施打人員配置、醫師要到現場還是後送」等問題，痛批「這個政策到底多智障」，許多網友認同「診所這麼密真的診所打就好了不用全聯」、「台灣診所那麼多 去全聯幹嘛」、「台灣診所這麼多 沒必要再超商超市量販店設置」。

「隨到隨打、送禮」吸人潮！陳時中分析賣場、醫療機構優勢

今天全聯開放施打首日，接種民眾人潮平穩，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念來看，「隨到隨打」成為主打誘因，另外全聯、北車等接種站推出優惠「送水、送禮券」等誘因，網友讚「不用預約就能直接打很方便」、「完成接種還能領禮物」。

但有診所醫師擔心，比起賣場，診所無法提供優惠，恐怕會影響民眾施打意願，對此，指揮官陳時中在記者會表示「沒有所謂診所退場機制規劃」表示，賣場贈送小禮物是吸引民眾施打的方式，醫療機構的優勢則在於醫療專業與醫病信賴關係，但將來也不排除將類似賣場的鼓勵模式放入醫療院所。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念來看，「隨到隨打」成為主打誘因。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月26日至2021年12月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全聯設置疫苗接種站』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。